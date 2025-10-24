กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี นำโดย ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กก.รองผจญ.อาวุโส พร้อมผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับ “คัทลียา แมคอินทอช” พรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ “เอจิส” (AIGIS) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บอดี้โลชั่น 2 สูตร สำหรับผิวแห้ง-แห้งมาก และสูตรผิวแพ้ง่าย วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
***
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับพันธมิตรสร้างความหลอน The Ghost Radio, ทีมโปรดักชัน “พันทางอาร์ตเวิร์ค” จัดงาน “Halloween 2025 at The Mall Lifestore” กลางศูนย์การค้า 24 ต.ค.–9 พ.ย. 68 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช พบ 4 ไฮไลต์สุดหลอนทั่วเมือง ทั้งบ้านผีสิง 3 โซน การประกวดแต่งกายผี โรงพยาบาลร้างสุดสยอง เมนูอาหารฮาโลวีน และภารกิจล่าซอมบี้
***
ครั้งแรกกับปาร์ตี้ฮาโลวีนยามเช้าบนรูฟท็อปใจกลางกรุง กับบรันช์จอมปีศาจ และโชว์สุดมันส์ จับมือสร้างความหลอน Centara Grand at CentralWorld x XOXO Society วันที่ 26 ต.ค. 68 เวลา 11.00-16.00 น. บนชั้น 55 ห้องเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมถ่ายรูปกล้องโพลารอยด์ และโฟโต้บูธสุดเก๋ สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ สอบถาม 0-2100-6255 หรือ