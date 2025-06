เครือสหพัฒน์ชี้ศก.ยังหนักต่อ ลุยMOU ธุรกิจใหม่ 16 ฉบับ

ผู้จัดการรายวัน 360 – เครือสหพัฒน์ มองภาพรวมเศรษฐกิจยังเหนื่อยไม่แพ้ปีที่แล้ว ครึ่งปีหลังต้องเน้นดูแลตัวเอง เดินหน้าขยายการลงทุน ลงนามMOU สหกรุ๊ป แฟร์ แอนด์ เฟส ครั้งที่ 29 ปีนี้รวม 16 ฉบับนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจปีนี้ยังชะลอตัว ช่วงครึ่งปีแรกนี้ที่ผ่านไป สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าปีก่อน ผลจากปัจจัยภายนอกในเรื่องกำลังซื้อที่หนักสุด และกระทบจากค่าเงินบาทแข็งส่วนช่วงครึ่งปีหลังธุรกิจต้องเน้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน ควรเก็บเงินสดสำรองไว้ แนวโน้มครึ่งปีหลังเรามองว่ายังเป็นปัญหาที่ต้องเจอกันต่อไป และมองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการทบทวนองค์กร หากสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพข้างนอกได้ ตั้งรับด้วยการปรับภายใน“ส่วนปัญหากัมพูชามองว่าสินค้าที่ได้รับผลกระทบยังมีน้อยอยู่ อาจจะเป็นการแค่ปรับหรือชะลอการซื้อขายระหว่างชายแดนไปก่อน ส่วนแรงกดดันด้านต้นทุน ยังเฝ้าดูอยู่ด้วยราคาน้ำมัน หลายๆอย่างเพิ่มสูงขึ้น เราพยายามแบกอยู่ไม่ได้ผลักภาระให้ผู้บริโภค ด้วยกำลังซื้อลดลงไปเยอะยังไม่เห็นแนวโน้มการฟื้นตัว กำลังซื้อสินค้าสิ่งทอกระทบบริษัทกว่า 10% ครึ่งหลังยังไม่เห็นทางสว่าง ทำให้ต้องชะลอการลงทุน ลดกำลังการผลิต ลดปริมาณ ลดกำลังการผลิตลง และปิดร้านค้าบ้างเล็กน้อย”นายธรรมรัตน์ กล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองด้วยว่า การฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ อยากได้คนเก่ง และต้องรีบแก้ไขปัญหาตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ควรอัพสกิลให้แรงงานมีคุณภาพ เพราะหากแก้ปัญหาต่างๆแบบฉาบฉวย การแจกเงิน ไม่นานก็จบสำหรับในงาน สหกรุ๊ป แฟร์ แอนด์ เฟส ครั้งที่ 29 ปีนี้ วันที่ 26 – 29 มิถุนายนที่ไบเทค ตั้งเป้าหมายยอดขายในงานประมาณ 100 ล้านบาท ทางเครือสหพัฒน์จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์กับพันธมิตร (MOU) จำนวน 16 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการใหม่ๆประกอบด้วย1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลและโทรทัศน์ ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ จำกัด / บริษัท บิ๊กซ์โชว์ ลาล่า จำกัด กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าฮาลาลอย่างยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ จำกัด กับสมาคมการค้าไทยมุสลิม (TMTA) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อประสานงานและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าร่วมกัน3. การลงนามบันทึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Collaboration) ระหว่างบริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (EDTH) ในเครือสหพัฒน์ กับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการใช้บริการ AWS Cloud และ Data Center ในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จาก AWS มาประยุกต์ใช้ในการทำ Digital Transformation ภายในเครือสหพัฒน์4. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ MOU for Hotel Management, Dusit Suites J-Park Sriracha ระหว่าง บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือสหพัฒน์ กับ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาโรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ภายใต้ชื่อ “ดุสิต สวีท เจ-พาร์ค ศรีราชา” (Dusit Suites J-Park Sriracha) มุ่งยกระดับศรีราชาสู่จุดหมายปลายทางระดับนานาชาติ ด้วยที่พักระดับพรีเมียมที่ผสานกลิ่นอายญี่ปุ่นกับการบริการมาตรฐานจากดุสิตธานี5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โฟกัส มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเข้าถึงโอกาสในตลาดต่างประเทศ6. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและยกระดับบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและยกระดับบุคลากรด้านการบิน โดยการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องบิน ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขยายฐานและศึกษาโอกาสในการดำเนินการทางธุรกิจ7. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ MOU for the Launch of “Kamakura neco salon” A Cat-Themed Lifestyle Shop in Thailand ระหว่างเครือสหพัฒน์ กับเอตัวล์ ไคโตะ (Etoile Kaito) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์สินค้าและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเติบโตให้กับซัพพลายเออร์ทั้งจากญี่ปุ่นและในประเทศไทย ผ่านการขยายร้าน “Kamakura neco salon” ร้านจำหน่ายสินค้าธีมแมวจากประเทศญี่ปุ่นสู่ตลาดไทย8. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทย-จีน สนับสนุนการเติบโตของการลงทุนจากจีนในไทย อำนวยความสะดวกด้านการเงินข้ามพรมแดนอย่างครบวงจร สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ผ่านกิจกรรมร่วมระดับประเทศ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG)9. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อตั้งบริษัท ราชดำริ ฮอสพิทอลลิตี้ แนเนจเมนท์ จำกัด ระหว่างบริษัท นันทวัน จำกัด กับเครือสหพัฒน์ โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว บนทำเลศักยภาพย่านราชดำริ บริหารงานโดย Seibu Prince Hotels & Resorts เครือโรงแรมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น10. การลงนามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ กับ เครือสหพัฒน์ โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านการศึกษา การดำเนินการสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน11. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่ง eVTOL ระหว่างบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สกายไดร์ฟ จำกัด, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง: เพื่อร่วมกันสำรวจความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งแบบใช้พลังงานไฟฟ้า หรือ eVTOL ของ SkyDrive ในประเทศไทย12. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่าง เขตสุขภาพที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Donki (Thailand) Co., Ltd. โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ให้สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในเขตสุขภาพที่ 5 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล13. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ระหว่าง บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์14. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และโครงการ AIES (Artificial Intelligence for Educators and Students)ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และเยาวชนไทยได้รับโอกาสใน การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต15. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ในภูมิภาคเอเชีย โดย BIGXSHOW + Media Intelligence Co., LTD. (HAKUHODO Thailand) + LALA STATIONS JAPAN + HUUMโดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมขยายธุรกิจ Influencer Marketing ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมพัฒนาและทดสอบโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดในแต่ละประเทศ16. การลงนามความร่วมมือต่อยอดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และสนับสนุนการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธุรกิจสหกรุ๊ป โดย เครือสหพัฒน์ และ ดีเอชแอล กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ระดับโลก โดยวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบันทึกข้อตกลง เพื่อต่อยอดธุรกิจอีคอมเมิร์ซและขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานผ่านพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ระดับโลก