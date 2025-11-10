“บำรุงราษฎร์” ผนึก JD Health จากจีน ยกระดับท่องเที่ยวสุขภาพแบบดิจิทัล

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัทชั้นนำในเครือของ JD Group และผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศจีน ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกับ JD Health แพลตฟอร์มสุขภาพออนไลน์ชั้นนำของประเทศจีน
ความร่วมมือดังกล่าวช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด ความร่วมมือนี้เชื่อมโยงระบบนิเวศดิจิทัลขนาดใหญ่ของ JD Health เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขระดับโลกของประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อผู้ป่วยชาวจีนที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลระดับพรีเมียมในต่างประเทศ
การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลกอย่างไร้รอยต่อ
ผู้ใช้งาน JD Health ในประเทศจีนจะสามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมบริการทางการแพทย์อย่างครบครัน ได้แก่
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ การดูแลเชิงป้องกันและการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม
• การขอความเห็นที่สองทางการแพทย์ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันระดับนานาชาติ
• การรักษาทางการแพทย์ขั้นสูง การเข้าถึงหัตถการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการดูแลรักษาเฉพาะทางในสาขาหลัก เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง และระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างครอบคลุมในทุกมิติของบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผู้ป่วยชาวจีนจะได้รับบริการพิเศษอย่างครอบคลุม ได้แก่ การประสานงานด้านการดูแลโดยทีมสหภาษา ระบบนัดหมายที่สะดวกและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มของ JD Health แผนการรักษาเฉพาะบุคคล และบริการส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจและสะดวกสบายตลอดเส้นทางการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
“ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่จะยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นหมุดหมายใหม่” มร. ราจีฟ ราจัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าว “การผสานความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้ากับศักยภาพด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าถึงผู้รับบริการจำนวนมากของ JD Health ในประเทศจีน จะทำให้ผู้ป่วยชาวจีนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลกได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย”
ผู้บริหารของ JD Health กล่าวว่า “ความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียมในต่างประเทศของผู้ป่วยชาวจีนยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เมื่อนำความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของประเทศไทยมาผสานเข้ากับความมีอัธยาศัยไมตรีและความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้บริการของเรา ความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เราสามารถนำเสนอบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองและมีคุณภาพสูงผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือของ JD Health ได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในแผนการขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ”
JD Health เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศจีน และได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์สุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศ ในฐานะแพลตฟอร์มสุขภาพออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด เมื่อคำนวณตามรายได้ JD Health รายงานรายได้รวม 35.3 พันล้านหยวน สำหรับครึ่งแรกของปี 2568
ความสำเร็จที่สำคัญ
• บริหารจัดการแพลตฟอร์มปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศจีน โดยให้บริการให้คำปรึกษาประมาณ 500,000 ครั้งต่อวัน
• พัฒนา “Citrus” (JingYiQianXun) ซึ่งเป็นโมเดล AI ด้านสุขภาพขนาดใหญ่รุ่นแรกของจีน ครอบคลุมแผนกทางการแพทย์กว่า 150 แผนก
• เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์และอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ (FSMPs) ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมการเปิดตัวยาใหม่แบบพิเศษ
• ให้บริการตรวจสุขภาพด่วนที่บ้าน (ได้ผลลัพธ์ภายใน 3 ชั่วโมง) และจัดส่งยาภายใน 9 นาที โดยใช้เครือข่ายร้านขายยาพันธมิตร 200,000 แห่งใน 490 เมือง
• ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรมากกว่า 720,000 องค์กร โดยให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร
• บริหารจัดการสถานพยาบาลออฟไลน์ รวมถึงโรงพยาบาลซูยู คลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์จัดกระดูก และศูนย์ตรวจร่างกาย
• มีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ 841 มาตรฐาน การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 153 หลักสูตร และโมเดลการกำกับดูแล AI 34 โมเดล
• พันธกิจของ JD Health คือการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศจีน
• วิสัยทัศน์ คือการเป็นองค์กรบริหารจัดการสุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีชื่อเสียงด้านการให้บริการทางการแพทย์ระดับโลก และให้การดูแลครบวงจรในกว่า 70 สาขาแพทย์เฉพาะทาง ด้วยความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศและนวัตกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงสร้างและรักษามาตรฐานด้านคุณภาพการดูแลสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.bumrungrad.com