LINE เปิดตัว LINE HEALTH OA เชื่อม 56 ล้านคนกับ 4 เทเลเมดิซีน

สุขภาพคือรากฐานของทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้เวลาอยู่กับครอบครัว หรือการทำสิ่งที่เรารัก แต่บ่อยครั้งการดูแลสุขภาพกลับถูกเลื่อนออกไปเพราะความยุ่งยากและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้ LINE ประเทศไทยจึงเปิดตัว LINE HEALTH บัญชีทางการ (Official Account) ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง เชื่อมต่อผู้ใช้งานกว่า 56 ล้านคนเข้ากับ 4 ผู้ให้บริการเทเลเมดิซีนชั้นนำ ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่งที่ง่าย เข้าถึงได้ และอยู่ในมือของทุกคน
หนึ่งในพันธมิตรสำคัญคือ Clicknic ผู้ให้บริการเทเลเมดิซีนผ่านแอปพลิเคชัน คลิกนิก (Clicknic) ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล พร้อมทั้งขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของภาครัฐให้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สิทธิบัตรทอง (สปสช.) ที่สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม 42 กลุ่มอาการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปวดหัว ตัวร้อน ไข้หวัด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นการยกระดับการแพทย์ทางไกล ที่ทำให้ทุกคนสามารถพบแพทย์ได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว
ปรึกษาหมอ รับยา ส่งถึงบ้าน ครบจบในคลิกเดียว
ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน แนวทางการดูแลสุขภาพของคนไทยจึงเปลี่ยนไป ผู้คนต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง LINE HEALTH ซึ่งมีภารกิจในการสร้างความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ Clicknic ผู้ให้บริการเทเลเมดิซีน ที่เริ่มต้นจากการเป็นตัวกลางสำคัญในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนจะขยายบริการรองรับความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้ใช้สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้กว่า 42 กลุ่มอาการทั่วไป ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย สะดวก และทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ความโดดเด่นของ Clicknic อยู่ที่ความสะดวกและรวดเร็วเพียง 3 ขั้นตอนก็พบแพทย์ได้ทันที โดย ล็อกอินเข้าสู่ระบบและแจ้งอาการเบื้องต้น ภายใน 90 วินาที จะได้รับการวิดีโอคอลกับแพทย์ และเภสัชกรให้คำแนะนำการใช้ยา และรอรับยาส่งตรงถึงบ้าน ผ่านเครือข่ายร้านขายยาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
Clicknic เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 21.00 น. โดยรองรับคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่เข้ารับบริการฟรี ผู้มีประกันเอกชนที่ไม่ต้องสำรองจ่าย (ตามเงื่อนไขบริษัทประกัน) หรือบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 250 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผนึกกำลังสร้างความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงสุขภาพ
นายนีล นิลวิเชียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลิกนิกเฮลท์ จำกัด ผู้ให้บริการเทเลเมดิซีน คลิกนิก (Clicknic) บน LINE HEALTH กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ Clicknic คือการยกระดับประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขไทย เพื่อลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ยา และบริการทางการแพทย์ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ไม่ต่างจากการมาโรงพยาบาล ความร่วมมือกับ LINE HEALTH ในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการทลายข้อจำกัด และเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
“ที่ผ่านมา แม้ Clicknic จะตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ แต่หนึ่งใน Pain Point ที่พบมาตลอดคือข้อจำกัดในการเข้าถึงของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้บริการสูง แต่กลับไม่ถนัดการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ในขณะที่ LINE เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้สูงวัยใช้เป็นประจำอยู่แล้วในการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ดังนั้นการขยายบริการ Clicknic มาบน LINE HEALTH จึงเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดนี้ได้อย่างตรงจุด ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติม เพียงเพิ่มเพื่อน @LINEHEALTH ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP หนึ่งครั้ง แล้วเลือกเมนูบริการผ่าน Rich Menu ก็สามารถเริ่มปรึกษาแพทย์ได้ทันที ทุกขั้นตอนใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที”
ทั้งนี้ ในอนาคต Clicknic มีแผนจะขยายบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคทางจิตเวช หรือโรคทางเพศสัมพันธ์ พร้อมพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เช่น การอัปโหลดผลตรวจน้ำตาลและไขมัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ อีกทั้งยังเตรียมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยแพทย์วิเคราะห์และประเมินอาการอย่างแม่นยำมากขึ้น
ทั้งหมดนี้สอดรับกับเทรนด์การดูแลสุขภาพในอนาคต ที่เทเลเมดิซีนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว ปรึกษาแพทย์ได้ทุกที่ ครอบคลุมทั้งสิทธิบัตรทองและประกันเอกชน ภายใต้บริการคุณภาพที่เชื่อถือได้โดยทีมแพทย์และระบบมาตรฐานสากล พร้อมรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลการรักษา และใช้งานง่ายผ่าน LINE
เมื่อการดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และใกล้ตัวมากกว่าที่เคย ทุกคนจึงมีโอกาสยืดช่วงเวลาแห่งสุขภาพที่ดี (Health Span) ได้ยาวนานขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน LINE HEALTH พร้อมเป็นผู้ช่วยที่ทำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไป แต่เป็นประตูที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม