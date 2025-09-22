Form Recovery and Wellness เดินหน้าแผนขยายเครือข่าย เตรียมเปิด 3 สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ

Form Recovery and Wellness ยกระดับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพของคนกรุงเทพฯ เพื่อรองรับชุมชนคนแอคทีฟที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศแผนขยายเครือข่ายครั้งใหญ่ เปิด 3 สาขาใหม่ภายใน 12 เดือนข้างหน้า เพื่อให้บริการฟื้นฟูแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care) ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมือง โดยสาขาใหม่จะเปิดที่ KINGSQUARE Community Mall (ถนนพระราม 3) ศูนย์กีฬาแห่งใหม่ในย่านพร้อมพงษ์ และ นานา (ใกล้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) ซึ่งจะทำให้ฐานการให้บริการของ Form Recovery and Wellness ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว รองรับความต้องการที่พุ่งสูงของคนไทยที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ทั้งนี้ สาขาใหม่ในพื้นที่ตามดังกล่าวจะเข้ามาเสริมเครือข่ายคลินิกปัจจุบันที่อโศก (สุขุมวิท 20) ทองหล่อ (สุขุมวิท 49) และที่ Urban Wellness Centre โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
ในขณะที่กระแส ‘แอคทีฟไลฟ์สไตล์’ กำลังมาแรงในหมู่คนกรุงเทพฯ ความต้องการด้านการฟื้นฟูได้เปลี่ยนไปเช่นกัน จากการผ่อนคลายที่ร้านนวดหรือสปา สู่การดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยมีคลินิกอย่าง Form Recovery and Wellness เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลหลังออกกำลังกายหรือหลังการผ่าตัด
เตรียมพบกับสาขาใหม่ยานพระราม 3 พร้อมพงษ์ และนานา
สำหรับแผนขยายเครือข่ายของ Form Recovery and Wellness มีเป้าหมายเพื่อให้คนกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงบริการกายภาพบำบัด (Physiotherapy) แพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine: TCM) และแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) ได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวด การฉีดยา หรือการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น
โดย Form Recovery and Wellness จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการในคลินิกตามแบบแผนที่พัฒนาจากงานกีฬามวลชนขนาดใหญ่ เพื่อให้การเข้ารับบริการมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และช่วยให้ผู้รับบริการสามารถกลับไปออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมาตรฐานการทำงานของ Form Recovery and Wellness ถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วในภาคสนามของการแข่งขันระดับแนวหน้าอย่าง BYD HYROX Bangkok 2025 ซึ่งทางคลินิกฯ ได้ทำหน้าที่ในฐานะพันธมิตรด้านกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการ (Official Physiotherapy Partner) โดยตลอด 48 ชั่วโมงของการแข่งขัน ทีมงานสามารถดูแลนักกีฬาได้มากกว่า 650 เคส ภายในโซนฟื้นฟู 10 เตียง โดยมีบุคลากร 14 คน ทั้งนักกายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็ม พร้อมรักษาเวลารอคิวเฉลี่ยไม่ถึง 6 นาที และไม่มีรายงานข้อร้องเรียนด้านการบาดเจ็บจากหน้างาน โดยการนำโมเดลดังกล่าวไปสู่ทำเลชุมชน จะช่วยให้กลุ่มนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย สามารถเข้าถึงการดูแลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ใกล้บ้านยิ่งขึ้น
Form Recovery and Wellness พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ BYD HYROX Bangkok 2025
คุณ Rikhi Anandsongkit ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Form Recovery and Wellness กล่าวว่า “การได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรด้านกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการของ BYD HYROX Bangkok ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันฟิตเนสที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา ตลอด 2 วันของการแข่งขัน ทีมงาน Form Recovery and Wellness ดูแลนักกีฬามากกว่า 650 คน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามไปจนถึงการฟื้นตัวหลังจบรายการ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันได้อย่างมั่นใจและกลับไปซ้อมต่อได้อย่างปลอดภัย การได้เห็นทีมรับมือกับข้อจำกัดด้านเวลาและปริมาณงาน พร้อมรักษามาตรฐานการดูแลไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพวกเรา”
ถัดมาในเดือนมิถุนายน Form Recovery & Wellness ได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญอีกครั้งในศึก APPT Challenger Bangkok ที่ Pad Thai Padel ทัวร์นาเมนต์กีฬาพาเดล (Padel) มืออาชีพระดับแถวหน้าของเอเชีย โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ดูแลนักกีฬาต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายวันติดต่อกัน พร้อมแสดงให้เห็นมาตรฐานงานคลินิกในสถานการณ์จริง ตั้งแต่การคัดกรองอาการอย่างรวดเร็ว การรักษาเฉพาะจุดอย่างแม่นยำ ไปจนถึงการส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุด ซึ่งผลงานในครั้งนี้ยืนยันว่าแนวทางการทำงานของคลินิกใช้ได้จริงภายใต้แรงกดดันและเวลาที่จำกัด ซึ่งผู้รับบริการในกรุงเทพฯ สามารถสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่สาขาปัจจุบัน รวมถึงในอีก 3 สาขาใหม่ที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้
คุณ Rikhi กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “เราอยากให้การดูแลฟื้นฟูที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเข้าถึงได้มากขึ้นทั่วกรุงเทพฯ Form Recovery and Wellness ยึดมาตรฐานเดียวกับที่ทีมงานเราใช้ในงานใหญ่อย่าง BYD HYROX Bangkok 2025 และ APPT Challenger สำหรับคลินิกทุกสาขา รวมถึงสาขาใหม่ที่จะเตรียมเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ เพราะการฟื้นฟูระดับมืออาชีพ ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะนักกีฬามืออาชีพเท่านั้น”