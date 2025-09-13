LINE ผนึก4 ผู้ให้บริการเทเลเมด ดึงคนไทยเข้าถึงหมอได้ด้วยแอป

ผู้จัดการรายวัน 360-หาหมอบน LINE ได้แล้ววันนี้! LINE ประเทศไทย เปิดตัว “LINE HEALTH” ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพสำหรับคนไทยอย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อผู้ใช้ LINE ทั่วไทยเข้ากับ 4 ผู้ให้บริการหมอออนไลน์ Clicknic – Health at Work – หมอคู่คิดส์ – ooca ผ่านบัญชีทางการเดียว (@linehealth) เพียงเพิ่มเพื่อน เข้าปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ รอรับยาที่ส่งถึงบ้าน ดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย ใจ และหมอเด็ก เข้าถึงง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง พร้อมรองรับสิทธิบัตรทอง 42 กลุ่มอาการโรคทั่วไปและประกันกลุ่ม สะท้อนเจตนารมณ์ของ LINE ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขของประเทศ
นายรัฐธีร์ ฉัตรดํารงค์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (Chief Commercial Officer), LINE ประเทศไทย “การเปิดตัว LINE HEALTH คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของ LINE ประเทศไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการนำบัญชีทางการ (Official Account) มาสร้างเป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนและยกระดับระบบสาธารณสุขไทย เรามุ่งหวังว่าด้วยศักยภาพของ LINE ที่เข้าถึงคนไทยกว่า 56 ล้านคนทั่วประเทศ
LINE HEALTH จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัล ที่ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม LINE HEALTH จึงได้เชื่อมต่อกับ 4 พันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทเลเมดิซีนชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบคลุมทุกความต้องการพื้นฐานด้านสาธารณสุขของคนไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหมอสุขภาพกาย หมอสุขภาพจิต และหมอเด็ก ตอบโจทย์ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ผู้ใช้สิทธิประกันกลุ่ม ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้ LINE HEALTH ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคนไทยอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ 4 พันธมิตรผู้ให้บริการเทเลเมดชั้นนำที่ให้บริการบน LINE HEALTH ได้แก่
1. Health at Work แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพสำหรับวัยทำงาน ให้คำปรึกษาแพทย์ผ่าน LINE ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล พร้อมบริการส่งยาถึงที่ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย รองรับสิทธิประกันกลุ่ม และประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) ช่วยเสริมสร้างสวัสดิการเชิงรุกที่ตอบโจทย์พนักงานองค์กรยุคใหม่
2. หมอคู่คิดส์ แพลตฟอร์มเทเลเมดิซีนสำหรับพ่อแม่และเด็กอันดับหนึ่งของไทย สามารถปรึกษาหมอและพยาบาลเด็กได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทั้งเรื่องการเจ็บป่วยทั่วไปและพัฒนาการเด็ก พร้อมฟีเจอร์เสริม เช่น การบันทึกวัคซีน และการติดตามพัฒนาการลูก
3. ooca แพลตฟอร์มสุขภาพจิตออนไลน์ชั้นนำของไทย ให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ผ่านการรับรอง ผ่านวิดีโอคอลหรือแชทออนไลน์ เน้นการเข้าถึงง่าย ลดการตีตราทางสังคม และรักษาความเป็นส่วนตัวสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการ
4. Clicknic แพลตฟอร์มเทเลเมดิซีนของไทยที่ให้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลได้ทันที ทุกที่ โดยเชื่อมต่อกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อรองรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง โดยเปิดให้ประชาชนสามารถพบแพทย์ออนไลน์ รับยา และจัดส่งยาถึงบ้านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุม 42 กลุ่มอาการทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพบแพทย์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือคลินิก
นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า “LINE เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มสื่อสาร แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีศักยภาพสูง ด้วยการเชื่อมต่อผู้ใช้งานกว่า 56 ล้านคนในประเทศไทย สปสช.เชื่อมั่นว่า LINE จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับระบบสุขภาพของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสิทธิบัตรทองอย่างแท้จริง ทั้งการลดข้อจำกัดด้านระยะทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม”
นอกจากนี้ยังสามารถพบกับ WHALE บริการเสริมจาก LINE HEALTH ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพในกลุ่มวิตามินและอาหารเสริม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมและบำรุงความงาม ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถช้อปสินค้าได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย จากการคัดสรรค์ภายใต้มาตรฐานของ LINE โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Rich Menu ของ LINE HEALTH
LINE HEALTH พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้บนแอปพลิเคชัน LINE ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย เพียงเปิดแอป LINE แล้วพิมพ์ค้นหา @linehealth หรือเข้าไปที่ https://lin.ee/acRu9SY เพื่อเพิ่มบัญชีทางการ LINE HEALTH เป็นเพื่อน จากนั้นก็สามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ทันที