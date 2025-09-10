อบจ.ปทุมธานี ยกระดับ รพ.สต. 27 แห่ง ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเพื่อประชาชน

วันนี้ (10 ก.ย.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เดินหน้ายกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้วยการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 27 แห่ง เข้าสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง
รพ.สต. ถือเป็นด่านแรกในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งหมดดำเนินการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด
การถ่ายโอน รพ.สต. มายัง อบจ.ปทุมธานี ช่วยแก้ปัญหาด้านงบประมาณ บุคลากร และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ส่งผลให้หน่วยบริการสาธารณสุขได้รับงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมา รพ.สต. ในสังกัด อบจ.ปทุมธานี ได้ดำเนินงานที่โดดเด่นหลายด้าน อาทิ โครงการดูแลเด็กที่สูญเสียการได้ยิน ซึ่งถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ณ ขณะนี้ รวมถึงการจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณภาพสูงให้กับประชาชนกว่า 320,000 โดส ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
อบจ.ปทุมธานีตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ แต่ยังมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ทุกคนจะได้รับการดูแลที่ทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐาน การยกระดับ รพ.สต. ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเชิงโครงสร้าง แต่เป็นการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพที่มั่นคงให้กับชาวปทุมธานีอย่างแท้จริง
อนาคตของจังหวัดจะเดินหน้าควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และ อบจ.ปทุมธานี พร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างมั่นใจ
ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://youtu.be/Gh6M6e4GfbY