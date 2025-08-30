ศูนย์ข่าวศรีราชา- นักธุรกิจ- ผู้ประกอบการในเมืองพัทยา ฝากความหวัง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีคุณธรรม รู้จักวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่สำคัญต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
วันนี้ ( 30 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของภาคเอกชนในเมืองพัทยา เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองและประเทศชาติกำลังเผชิญวิกฤตหลายด้าน
น.ส.ชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้ความเห็นว่าในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเดือดร้อน ตนเองจึงอยากได้ นายกรัฐมนตรี ที่มีคุณธรรม เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจโดยไม่สร้างความแตกแยก
อีกทั้งควรมีวิสัยทัศน์ มองเห็นปัญหาในทุกมิติ พร้อมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำงาน โดยเฉพาะการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาช่วยบริหารประเทศ ที่สำคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาสร้างรายได้ต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ นางบุษกร เลิศภนาสรร ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา บอกว่าอยากได้นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและควรเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ และสิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
" เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจซบเซา สินค้าแพง รายได้ประชาชนไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย จึงอยากขอเสนอว่ารัฐบาลไม่ควรอนุญาตให้ปรับขึ้นค่าแรงในทันที เพราะผู้ประกอบการอาจรับภาระไม่ไหว อีกทั้งยังฝากให้นายกรัฐมนตรีใหม่ิเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุข โรงพยาบาลต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน" ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา กล่าว