เผยเทรนด์ฮิตดูแลสุขภาพGen Y– Z ลุยเอาท์ดอร์-เข้าป่า-ธรรมชาติฮีลใจ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ดีแคทลอน ตอบรับกระแสปลายปี เปิดสาขาใหม่ บางกะปิ ด้วยกลยุทธ์ “Bring Sport Closer to People”เผยเทรนด์ฮิต ดูแลสุขภาพยุคใหม่ของกลุ่ม Gen Y – Gen Z “กิจกรรมกลางแจ้ง รวมกลุ่มเข้าป่า ตั้งแคมป์ ให้ธรรมชาติฮีลใจ
ดีแคทลอน เผยเทรนด์กิจกรรมกลางแจ้งมาแรงช่วงสิ้นปี 2568 โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่น Gen Z และ Gen Y ที่หันมาใช้ธรรมชาติเป็นพื้นที่พักใจและฟื้นพลังชีวิต ทั้งนี้ยอดขายในหมวดกิจกรรมและกีฬากลางแจ้งเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะสินค้าประเภทวิ่งมียอดขายเติบโตมากกว่า 20% และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดินป่า แคมป์ปิ้ง มียอดขายเติบโตมากกว่า 10% สะท้อนพฤติกรรมคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับธรรมชาติ พร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ “Bring Sport Closer to People” ด้วยการเปิดสาขาใหม่ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ขยายฐานคนรักกีฬาและสุขภาพสู่โซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
เทรนด์ใหม่: จากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สู่การรวมกลุ่มสร้างประสบการณ์แบบ Sub-culture
จากการเก็บข้อมูล ดีแคทลอนชี้ให้เห็นว่าคนไทยยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y – Gen Z กำลังนิยาม “การดูแลสุขภาพ” ขึ้นใหม่ จากเดิมที่การออกกำลังกายคือการทำให้ร่างกายแข็งแรง มาสู่การให้ความสำคัญกับ “สุขภาพใจ” และ “การใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น” มากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเทรนด์ “เวลเนสยุคใหม่” ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่คือการเข้าสังคม สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ได้ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ผ่านกลุ่มคนที่มีความชอบคล้ายกัน เป็นคอมมูนิตี้ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมย่อย(Sub-culture) ของตนเอง
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมพลศึกษาในปี 2567 ที่พบว่า คนไทยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นจาก 40.4% ในปี 2565 เป็น 44.4% ในปี 2567 อีกทั้งในปัจจุบันยังได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล คนดัง อินฟลูเอ็นเซอร์ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ตลอดจนกระแสความนิยมจากกลุ่ม Running Club, คลาสโยคะในสวน ไปจนถึงกลุ่มเดินป่าและตั้งแคมป์ ส่งผลให้ “การออกกำลังกาย และกิจกรรมกลางแจ้ง” ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และกำลังเข้ามาเปลี่ยนกิจกรรมส่วนตัวหรือกลุ่มเล็กๆ สู่กิจกรรมทางสังคม ที่ผู้คนได้มาเชื่อมต่อ สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มชีวิตร่วมกัน
มร.ดีเรน เชตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแคทลอน ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นเทรนด์การรักสุขภาพ การออกกำลังกาย และการรวมตัวกันของคอมมูนิตี้ที่มีความสนใจคล้ายกันเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ยอดการเติบโตของสินค้าหมวดกิจกรรมและกีฬากลางแจ้งของดีแคทลอน สะท้อนให้เห็นชัดถึงความเชื่อมโยมของคนไทยกับธรรมชาติในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการใส่ใจในการดูแลตัวเองของคนในยุคปัจจุบัน ดีแคทลอนพร้อมเป็นหนึ่งในคัลเจอร์ใหม่ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย ด้วยอุปกรณ์คุณภาพ ราคาคุ้มค่า และคำแนะนำที่เป็นมิตรจากทีมเมทในสโตร์ของเรา”
*** Decathlon ปักหมุดบางกะปิ สร้าง “Urban Active Zone” ใจกลางเมือง
เพื่อสานต่อกระแสรักสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดีแคทลอนเดินหน้ากลยุทธ์ “Bring Sport Closer to People” เปิดตัวสาขาที่ 28 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ซึ่งเป็นย่านศักยภาพของกรุงเทพฯตะวันออก รายล้อมด้วยชุมชน มหาวิทยาลัย และสนามราชมังคลากีฬาสถาน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่แบรนด์ตั้งใจปักธงให้กลายเป็น Urban Active Zone แห่งใหม่ของคนเมือง สาขาใหม่นี้ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Semi-experience Store” ที่ให้ลูกค้าได้ทดลอง เคลื่อนไหว และสัมผัสกีฬาได้จริง ภายใต้พื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. ผ่านการจัดวางสินค้าตามหมวดหมู่กีฬาอย่างครบครัน ทั้งวิ่ง ปั่นจักรยาน ฟิตเนส โยคะ แคมป์ปิ้ง เดินป่า อุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก เช่น อินไลน์สเก็ต หรืออุปกรณ์สร้างทักษะทางร่างกายสำหรับเด็กตามอายุต่างๆ ไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมในฤดูหนาว การออกแบบเน้นบรรยากาศโปร่ง โล่ง สบาย และเข้าถึงง่าย พร้อมพื้นที่สำหรับทดลองใช้อุปกรณ์จริง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการออกกำลังกายในบรรยากาศสนุกและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ดีแคทลอนยังร่วมมือกับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และกลุ่มคนออกกำลังกายในพื้นที่ วางแผนจัดกิจกรรมกีฬาตลอดทั้งปี อาทิ Running Club ที่สอนเทคนิคการวิ่งและรวมกลุ่มออกวิ่ง หรือแคมป์ปิ้งเวิร์ค ช็อป เพื่อสร้างพลังให้ย่านบางกะปิกลายเป็น “Active Lifestyle Community” ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและพลังบวก
มร.ดีเรน เชตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามองว่ากีฬาไม่ใช่เพียงอุปกรณ์หรือสถานที่ แต่คือเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์ และความสุขในชีวิตประจำวัน การเปิดดีแคทลอน สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จึงเป็นก้าวสำคัญในการนำพลังของกีฬาเข้าใกล้ชีวิตผู้คน และทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากีฬาเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จริง”
Bring Sport Closer to People ที่ดีแคทลอน กีฬาเล่นได้ทุกวัน
ปลายปีนี้ การพักผ่อนของคนไทยอาจไม่ได้หมายถึงการพักผ่อนอยู่บ้านอีกต่อไป แต่คือการออกเดินทางเพื่อไปใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่า ตั้งแคมป์ ปั่นจักรยาน หรือโยคะกลางแจ้ง กิจกรรมเหล่านี้กลายเป็น “รูปแบบใหม่ของการออกกำลังกายและการเชื่อมโยงตัวตนเข้ากับสังคมในรูปแบบใหม่” ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงความฟิตของร่างกาย แต่เป็นการเติมเต็มสุขภาพใจ หรือการฮีลใจ และสร้างสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สิ่งของ สถานที่ หรือธรรมชาติ