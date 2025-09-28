ยืนหนึ่งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์! “จอส-กวิน” เต็มร้อยทุกโชว์ ในงาน “JOSS GAWIN INVINCIBLE FANCON” ร้อง เต้น เดือดทะลุปรอท! พลังเหลือล้นจนแฟนๆ แทบหยุดหายใจ

เต็มไปด้วยมวลความสุขและพิสูจน์ถึงความปังที่มาพร้อมกับความสามารถอย่างน่าทึ่งของสองหนุ่มฮอต “จอส เวอาห์ แสงเงิน” และ “กวิน แคสกี้” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เพราะในงาน “JOSS GAWIN INVINCIBLE FANCON” ทั้งคู่ระเบิดพลังโชว์เหนือชั้นทุกการแสดง ที่ทั้งคู่ตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้แฟนๆ อย่างเต็มที่ทุกนาที รวมไปถึงทัพแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แฟนๆ ไม่ว่าจะเป็น “สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, ฟอร์ด อรัญญ์ อัศวสืบสกุล, ม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง, ริว พุติพัฒน์ พุทโธนะโมชัย, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร, ปูน มิตรภักดี” ที่แท็ค ทีมร่วมกันสร้างความทรงจำและโมเมนต์ได้อย่างประทับใจ จนงานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ทั่วโลก ดันแฮชแท็ก #JossGawinFancon ปังสนั่นโซเชียล เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เริ่ม แสง สี เสียง และโปรดักชั่นสุดอลังการที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเพราะเชื่อมโยงแฟนๆ เข้าสู่โลกของ “จอส-กวิน” อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดตัวสองหนุ่มด้วยโชว์สุดเท่ที่มาเติมพลังความสุขให้ทุกคนผ่านเสียงดนตรีและบทเพลงที่มีความหมายมากมาย อาทิ “Superstar, 3 มิติ และ “รู้แค่ผมรักคุณก็พอ” แล้วส่งต่อความผูกพันที่ร้อยเรื่องราวของพวกเขาเข้าด้วยกัน โดย “จอส” มาในเพลง “ภวังค์” ส่วน “กวิน” มากับเพลง “Don't Look Back in Anger” ก่อนจะเข้าโหมดที่บอกเลยว่าติดตราตรึงใจหลายๆ คนกับบทบาทของทั้งคู่ในซีรีส์สุดปัง “My Golden Blood เลือดนายลมหายใจฉัน” จนตกแฟนๆ เข้าด้อมกันเพียบ อย่าง เพลง “Just You” และ “Ever After” เวอร์ชั่นพิเศษในแฟนคอนครั้งนี้ หลังจากนั้นมาถึงพาร์ท Water & Earth ที่ทั้งคู่ต่างดีไซน์ความเป็นตัวเองผ่านโชว์เดี่ยวของแต่ละคนไว้อย่างน่าทึ่ง ซึ่ง “กวิน” ก็ได้จัดเต็มแบรนด์ดนตรีครบเครื่องกับเพลง “Creep, Memories” และ “Mystery of Love” สะกดคนดูให้ตกอยู่ในภวังค์สุดๆ ด้าน “จอส” ก็ไม่ธรรมดาปล่อยพลังเสียงเพราะๆ ผ่านเพลง “No Blueberries, เหงาเป็น” และ “ทางของฝุ่น” กระชากใจแฟนๆ ส่งเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว
ความสนุกทวีความร้อนแรงขึ้นอีกระดับ เมื่อ “กวิน” ชวนแก๊งเพื่อนเสียงทรงพลัง 2 หนุ่ม “สตางค์, ฟอร์ด” มาร่วมสร้างความทรงจำใหม่ๆ กับเพลง “คำอธิษฐานด้วยน้ำตา” ในขณะที่ “จอส” ก็แท็คทีมก๊วน 3 เพื่อนคารมดีเสียงเป็นเอกลักษณ์ “ม่อน, ริว, นีโอ” มาสนุกสนานประสานเสียงกันในเพลง “Next Love” ก่อนจะไปหรรษากันต่อกับเพลง “Lover” ที่ “จอส-กวิน” พร้อมด้วย “บาร์โค้ด, ปูน” อวดความน่ารักกันสุดๆ ทั้งยังเสริมทัพความออดอ้อนน่าเอ็นดูไปกับ “สตางค์, ฟอร์ด, ม่อน, ริว, นีโอ” แล้วไปอมยิ้มแก้มแตกกับเพลง “Closer” ที่ “จอส-กวิน” โชว์เสน่ห์พร้อมตกแฟน ๆ เข้าด้อมเพิ่มอีกรอบ
แล้วถึงเวลาที่คนดูพ่ายแพ้ใจเหลวไปกับพาร์ท Invincible Love กับเมดเล่ย์เพลงที่ทั้งคู่คัดสรรมาเพื่อแฟนๆ เป็นพิเศษ เจ้าพ่อสายร้องเพลงประกอบซีรีส์ “กวิน” ก็ขนเพลงฮิตจากซีรีส์ดังมากมาย อาทิ นับดาว (Counting Stars) (เพลงประกอบซีรีส์ คืนนับดาว Astrophile), โลกของฉันคือเธอ (You Mean the World) (เพลงประกอบซีรีส์ F4 Thailand) และ ต่อให้เป็นจูบสุดท้าย (เพลงประกอบซีรีส์ DARK BLUE KISS จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว) ด้าน “จอส” ก็ไม่น้อยหน้ายกเพลงซึ้งๆ ความหมายดีๆ อย่าง เหงา (Loneliness), อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ (เพลงประกอบละคร "เกมรักเอาคืน") และ เศษ (Dust) (เพลงประกอบซีรีส์ นาบี ฉันจะไม่รักเธอ NABI) และมาถึงจังหวะที่แฟนๆ ใจละลาย เมื่อ “จอส-กวิน” โชว์เพลง “แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร” กับ“Can't take my eyes off you” ที่กวินเดี่ยวเล่นแมนโดลินทำเอาบรรยากาศในฮอลล์โรแมนติกกันสุดๆ แล้วไปต่อเนื่องกับโชว์สุดกร้าวใจของ “จอส” กับเพลง “Hit Me Up” ที่ทั้งร้องทั้งเต้นกับลีลาเอวพริ้ว ฉีกเสื้ออวดซิกแพคทำเอาแฟนๆใจสั่นนั่งไม่ติดเก้าอี้ไปตามๆ กัน ส่วน “กวิน” ก็น่ารักน่าหยิกโปรยเสน่ห์แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผ่านเพลงจังหวะสนุกๆ อย่าง “ผมรักเมืองไทย” ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง “Your My Way” และ เพลง “Sweet but Naughty” เสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ ได้ดื่มด่ำความโรแมนติกอย่างอบอุ่นทั่วถึงทุกที่นั่ง จนแฟนๆ ไม่สามารถละสายตาได้ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองปล่อยมุกน่ารักๆ กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นก็ปิดท้ายช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่นกับโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆ ทำให้ทั้งคู่ ซึ่งทำเอา “จอส-กวิน” มีน้ำตาด้วยความซาบซึ้งเพราะนี่ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถและความตั้งใจของทั้งสองหนุ่มนั้นยิ่งใหญ่มัดใจทุกคนในงานนี้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในฮอลล์ และผู้ชมผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งต่างได้รับความสุขกันเต็มเปี่ยม
โดย “จอส-กวิน” เผยความรู้สึกว่า “ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณ GMMTV ที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำอะไรที่ท้าทาย รวมไปถึงครอบครัว และแฟนๆ ทุกคนที่เริ่มต้นมาด้วยกันจนมีวันนี้ ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และความมุ่งมั่น ที่ไม่เคยลดลง บอกเลยว่าทุกครั้งที่ได้ทำงานแล้วรู้ว่ามีทุกคนคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง มันคือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่มากๆ ฉะนั้นภาพบรรยากาศความรู้สึกในวันนี้ถือเป็นของขวัญที่สร้างขึ้นจากความพยายามร่วมกันของพวกเราทุกคน และหวังว่าเราจะยังคงมีโอกาสได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันต่อไป ฝากซัพพอร์ตพวกเราไปนานๆ ด้วยนะครับ”
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “JOSS GAWIN INVINCIBLE FANCON” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV