เปิดประสบการณ์ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส ครั้งแรกของ ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ กับงาน Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟในคอนเสิร์ต "Closer to You" ของ 10CM

โรงแรมแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเชื่อมโยงผู้คนกลางเมืองหลวงของไทย เปิดตัวประสบการณ์ครั้งแรกของโรงแรม ด้วยกิจกรรม meet & greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินเกาหลี ควอน จองยอล (Kwon Jung Yeol) พร้อมบัตรเข้าชมในตำแหน่งที่ดีที่สุดและบัตรผ่านเข้าหลังเวทีสำหรับคอนเสิร์ตและการเข้าพักค้างคืนในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ!สมาชิกแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) เตรียมพบกับความประทับใจในคอนเสิร์ต "Closer to You" ของวง 10CM ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ที่ Lido Connect Hall 2 ในกรุงเทพฯ ผู้ชนะการประมูลแพ็กเกจสุดพิเศษนี้ (พร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคน) จะมีโอกาสได้กระทบไหล่นักร้องของวง 10CM “ควอน จองยอล” และสัมผัสประสบการณ์ทัวร์เบื้องหลังแบบส่วนตัวจากนั้น ผู้ชนะการประมูลจะได้เพลิดเพลินกับที่นั่ง VIP สำหรับการแสดงสองชั่วโมง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 22.00 น. หลังจากนั้น แขกสามารถพักผ่อนด้วยการเข้าพักหนึ่งคืนในห้องพัก Moxy Queen ที่สุดแสนจะมีสไตล์ที่ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ตามด้วยอาหารเช้าสำหรับสองท่านที่ Moxy Bar & Restaurant ในเช้าวันถัดไปควอน จองยอล เป็นนักร้องนำและนักแต่งเพลงของวง 10CM ที่เปิดตัวในปี 2553 และได้ปล่อยอัลบั้มมาแล้ว 4 อัลบั้ม ซึ่งรวมถึงเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง "Americano" และ "What the Spring??" เพลงของวงนี้มักจะปรากฏในซีรีส์เกาหลียอดนิยม เช่น Guardian, Crash Landing on You, My Demon และ Queen of Tearsสมาชิกแมริออท บอนวอย สามารถประมูลแพ็กเกจสุดพิเศษนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 การประมูลใช้คะแนนเริ่มต้นเพียง 20,000 คะแนน! ร่วมประมูลได้ที่นี่ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ moments.marriottbonvoy.com แขกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ ทั้งดนตรีที่ยอดเยี่ยมและสิทธิพิเศษที่จะได้พบปะกับศิลปินอย่างใกล้ชิด รับรองว่าจะเป็นความทรงจำที่คงอยู่ไปตลอดชีวิตแน่นอน!นอกจากนี้ ประสบการณ์ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส สุดพิเศษเช่นนี้ยังมีให้สัมผัสได้ที่ ม็อกซี่ ปุตราจายา (Moxy Putrajaya) พร้อม ๆ กับช่วงของการจัดคอนเสิร์ตของ 10CM ที่ EX-8 ใน สุบังจายา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมประมูลได้ที่นี่โรงแรม ม็อกซี่ แบงคอก ราชประสงค์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีห้องพักบริการ 504 ห้อง ตั้งอยู่ในทำเลที่สมบูรณ์แบบในย่านธุรกิจและช้อปปิ้งหลักของเมือง ล้อมรอบด้วยแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก ร้านอาหารที่มีสไตล์ และบาร์ที่คึกคัก พร้อมการเข้าถึงรถไฟฟ้า BTS ที่สะดวกสบาย แขกทุกท่านสามารถพักผ่อนและเชื่อมต่อกับเหล่านักล่าความสนุกเหมือนกันได้ ตั้งแต่การเช็คอินแบบสบาย ๆ ที่บาร์บนชั้น 9 ไปจนถึงพื้นที่ Library & Plug-In ที่เหมาะแก่การพบปะผู้คน ส่วน Moxy Grab + Go นำเสนออาหารว่างและเครื่องดื่มทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ ที่ม็ Moxy Bar & Restaurant เป็นพื้นที่สว่างและเปิดโล่ง ขยายออกไปด้านนอกทำให้มองเห็นทิวทัศน์เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.moxybangkokratchaprasong.com และเช็คอินที่ #MoxyBangkok บน Instagram และ Facebook