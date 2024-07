SEASON FIVE เข้าสู่ฤดูกาลใหม่กับบ้านหลังใหม่ LOVEIS ENTERTAINMENT พร้อมส่งซิงเกิลแรกกับความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียก “ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกัน”

เปิดตัว “SEASON FIVE” ในบ้านหลังใหม่อย่าง LOVEiS ENTERTAINMENT อย่างเป็นทางการ เรียกได้ว่าเป็นวงดนตรี a cappella แนวหน้าของวงการประสานเสียงแรกๆ ในไทยที่ผสมผสานระหว่างดนตรีป็อป โซล เข้ามาอยู่ในเพลงทำให้เพลงของพวกเขาโดดเด่นและมีลายเซ็นเฉพาะตัว กับสมาชิกที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตา อย่าง เอก - สุดเขต จึงเจริญ (ร้อง), เจ –เอกพล สถิรากร (ร้อง), จั๊ก – สิโรดม หล่อกัณภัย (ร้อง -คีย์บอร์ด), เปา - บวร อัจฉรารัตนโสภณ (ร้อง -กีต้าร์) ซึ่งก่อนหน้าได้ฝากเพลงฮิตมากมายอย่าง “พูดไม่คิด” “อีเว้นท์” “แหลก” “ฉันมาบอกว่า..” หลังจากที่ได้เดินทางผ่านมาหลายฤดูกาล ในวงการดนตรีมาอย่างยาวนาน ถึง 15 ปี พวกเขากลับมาแล้วพร้อมด้วยซิงเกิลแรกหลังจากห่างหายไปสองปีกับเพลง “ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกัน”“ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกัน” “Close Friends” ไอเดียเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์แบบ “Situationship” เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกัน ชอบการได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แต่ไม่สามารถเป็นอะไรได้มากกว่านั้น และไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรจากอีกฝ่ายเพราะ “เราไม่ได้เป็นอะไรกัน” เหมือนจุดก้ำกึ่งระหว่างเพื่อนก็ไม่ใช่ แฟนก็ไม่เชิง ที่ต้องอยู่แค่ในพื้นที่ ที่รู้กันแค่สองคนแค่นั้น ถ้าใครรู้สึกมากกว่าก่อนก็ต้องบอกตัวเองไว้ว่า “คุณไม่มีสิทธิ์เจ็บ”ในส่วนพาร์ทของดนตรีเป็นเพลงป๊อปร็อกที่มีลายเซ็น a cappella ของ SEASON FIVE อยู่เต็มเปี่ยม และยังมีท่อนฮุคติดหู โดยที่วงได้ร่วมดีไซน์ดนตรีและเมโลดี้กับ กัน วง MEAN ที่รับหน้าที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้ ซึ่งได้ยกระดับดนตรีให้มีความโมเดิร์นมากขึ้น ซึ่งเนื้อเพลงก็ได้ เอก สุดเขต และ แอ้ม อัจฉริยา นักแต่งเพลงที่หลายคนรู้จักมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในเพลงนี้ บวกกับเทคนิคการร้องที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ SEASON FIVE ทำให้เพลงนี้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตามรับชมมิวสิควีดีโอเพลง “ไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกัน” “Close Friends”ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook: seasonfiveband, Instagram : seasonfiveband, TikTok : seasonfiveband, Facebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_ent