“GEMINI” เดบิวต์ศิลปินเต็มตัว! ส่งเพลงแรก “ใกล้เกิน (TOO CLOSE TOO HANDLE)” พร้อมดึง “พรีม ชนิกานต์” ถ่ายทอดมุมแอบรักผ่าน MV

นักแสดงสุดฮอต “GEMINI” (เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์) ประเดิมซิงเกิลแรก “ใกล้เกิน (TOO CLOSE TOO HANDLE)” ในฐานะศิลปิน ภายใต้ RISER MUSIC กับสไตล์การร้องที่ออกมาจากตัวตน โชว์ Vocal ใน Style ใหม่ที่แตกต่างจากเพลงที่ผ่านมา ในแนวเพลง POP R&B กับเนื้อหาของการแอบรักใครสักคน ที่ใกล้เกินที่จะพูดออกไป โดยได้โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่าง “Amp Achariya” (แอ้ม-อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์) มา Produce และแต่งเพลงนี้ให้ พร้อมดึงนางเอกสาวสวย “พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี” มาเป็นนางเอก MV ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่ชวนทำให้รู้สึกหวั่นไหว จนเผลอใจคิดไกลเกิน ‘เพื่อนสนิท’โดย “GEMINI” เผยว่า “สำหรับ ‘ใกล้เกิน (TOO CLOSE TOO HANDLE)’ เป็นเพลงที่ผมตั้งใจมากๆ ถือเป็นเพลงช้าเพลงแรกของผมที่มีความเป็นตัวเองเข้าไปเยอะมากๆ โดยได้ร่วมแชร์ไอเดียกับพี่แอ้ม และทีม RISER MUSIC ว่าอยากให้เพลงออกมาเป็นรูปแบบไหน รวมถึงดีไซน์การร้อง โดยจะโฟกัสไปทางเมโลดี้ที่ทำให้มันแคชชี่และจำง่าย ส่วนการร้องจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปเพื่อให้เพลงมีอะไรมากขึ้น ซึ่งเนื้อหาของเพลงจะเล่าถึงของความหวั่นไหวที่เกิดการจากความใกล้ชิดที่เกินจะห้ามใจไหว ถึงแม้ว่าใจอยากจะเป็นแค่ ‘เพื่อนสนิท’ แต่ติดตรงที่หัวใจไม่ยอมฟัง จนกลัวว่าวันหนึ่งอาจจะเก็บความรู้สึกนี้ไม่ไหวจนเผลอใจคิดไกลกับเขาไปแล้ว โดยในพาร์ท MV ก็จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของ ’พนักงานหนุ่ม‘ ที่เบื้องหลังมีความลับสำคัญซ่อนไว้ ซึ่งรับบทโดยผมเอง กับ ‘พนักงานสาว’ ที่รับบทโดย ‘พรีม ชนิกานต์’ ทั้งคู่ต้องทำงานด้วยกัน และทั้งคู่ก็ค่อยๆ ใกล้กันจนสุดท้ายกลายเป็นความ ‘ใกล้เกิน’ ที่ทำให้พนักงานหนุ่มต้องหวั่นไหวจนอาจทนไม่ไหว แล้วความลับที่ซ่อนจะถูกเปิดเผยหรือไม่ ยังไงก็ขอฝากไปติดตามชมใน MV และฟังเพลงนี้กันเยอะๆ ด้วยนะครับ”ติดตามผลงานแรกของ “GEMINI” (เจมีไนน์ นรวิชญ์) กับเพลงเปิดตัวในฐานะศิลปิน RISER MUSIC ในมิวสิควีดีโอเพลง “ใกล้เกิน (TOO CLOSE TO HANDLE)” ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube : RISER MUSIC และฟังเพลงได้แล้ว ทาง Streaming ทุก Platform และติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ Facebook / Instagram / X : RISERMUSICTH