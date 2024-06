เหลือบัตรเพียง 1,000 ใบสุดท้าย! กับคอนเสิร์ต "28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT"

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า...ในวงการเพลง “วงโลโซ” คือราชาเพลงร็อกแอนด์โรล แถวหน้าของไทยที่ประกอบไปด้วย สมาชิกวง เสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก) ตำแหน่งร้องนำและกีต้าร์, กิตติศักดิ์ โคตรคำ (ใหญ่) ตำแหน่งกลอง และอภิรัฐ สุขจิตร์ (รัฐ) ตำแหน่งเบส โดยภายหลังได้ ณัฐพล สุนทราณู (กลาง) เข้ามาสมทบในตำแหน่งมือเบสแทนที่รัฐวงร็อกติดดินที่สร้างความประหลาดใจแก่วงการดนตรีด้วยภาษาเพลงที่ง่าย เพลงที่เข้าถึงและโดนใจแฟนเพลงจนสร้างยอดขายแบบถล่มทลาย ในช่วงอัลบั้ม Loso Rock & Roll และ Losoland ซึ่งวงโลโซมีอัลบั้มเพลงออกมาทั้งหมดจำนวน 5 อัลบั้ม ได้แก่ Lo Society (พ.ศ. 2539) ,Loso Entertainment (พ.ศ. 2541), Loso Rock & Roll (พ.ศ. 2542), Losoland (พ.ศ. 2544) และ Loso ปกแดง (พ.ศ. 2544) และมีอัลบั้มพิเศษออกมาจำนวน 2 อัลบั้ม ได้แก่ Lo Society Bonus Track (พ.ศ. 2539) โดยเป็นอัลบั้มพิเศษที่ทำต่อเนื่องมาจากความสำเร็จในอัลบั้มแรก ด้วยการเพิ่มเพลง ‘ไม่ตายหรอกเธอ’ ‘ไม่ต้องห่วงฉัน (เวอร์ชั่นโดด)’ และ ‘ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป (เวอร์ชั่นอะคูสติกส์) เข้ามา และอีกอัลบั้มได้แก่ Loso Special (พ.ศ. 2540) ซึ่งเป็นอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ ‘จักรยานสีแดง’แค่ดนตรีขึ้น.. แฟนเพลงก็พร้อมร้องตามได้! ไปกับ “10 เพลงอมตะยอดฮิต” จากศิลปินร็อกยุคออริจินัลตลอดกาลอย่าง “LOSO”1. ไม่ต้องห่วงฉัน2. ซมซาน3. อะไรก็ยอม4. เราและนาย5. ใจสั่งมา6. รอยยิ้มนักสู้7. ฝนตกที่หน้าต่าง8. มอ'ไซค์รับจ้าง9. จักรยานสีแดง10. พันธ์ทิพย์โดยงานของวง "โลโซ" ทุกชุด ได้รับการตอบรับอย่างดี จากคนฟัง จุดเด่นของพวกเขาอยู่ที่สไตล์เฉพาะตัว ของร็อก แบบไทยๆ บวกกับเสียงและสไตล์การร้องของ "เสก" ซึ่งเป็นทั้งนักร้องนำ มือกีตาร์ และคนเขียนเนื้อเพลงทั้งหมด เชื่อว่าไม่ใช่แค่ 10 เพลงเท่านั้นแต่ในงาน "28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT" มีมากกว่า 40 เพลง ที่ชาวโลโซเนี่ยนจะได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนบัตร 1,000 ใบสุดท้าย! รอบวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เวลา 19.00 น. หาซื้อได้ทาง www.Thaiticketmajor.com หรือ ทางเคาน์เตอร์ Thaiticket Major ทุกสาขา หรือกดซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/28yrslosoticket ซึ่งงานนี้สร้างสรรค์โดย LOSO ร่วมกับบริษัท Create Intelligence การันตีสร้างความทรงจำดีๆให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook : CI Showbiz (https://www.facebook.com/cishowbiz )#SEKLOSO #LOSO#28yrsLOSO #WEARETHEROCKANDROLL#CIShowbiz #createintelligence