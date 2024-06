ทรูชวนทิ้ง e-Waste ผุดแคมเปญ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” รับสิทธิพิเศษจาก 11 แบรนด์ดัง

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น เทคคอมปานีไทยที่ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เรายังคงยึดมั่นเส้นทางการเป็นองค์กรจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero e-Waste to Landfill) ซึ่งทั้งทรูและดีแทค ได้ดำเนินโครงการรีไซเคิลขยะ e-Waste มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยสามารถเก็บ e-Waste จากลูกค้าและจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กว่า 2 ล้านชิ้น และปีนี้ พร้อมต่อยอดโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายธุรกิจ เดินหน้าภารกิจนำขยะอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิลอย่างถูกวิธี 100% ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งออลล์ นาว โลจิสติกส์ ผู้ให้การสนับสนุนขนส่ง e-Waste ทุกชิ้นจากจุดรับทั่วประเทศ ไปยัง เอสเค เทส ไทยแลนด์ ผู้นำด้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำที่จะมามอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่ร่วมโครงการอีกด้วย ตอกย้ำความตั้งใจของทรู ที่ต้องการร่วมมือกับทุกภาคส่วนและคนในสังคมสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”ลูกค้าทรูและดีแทค ที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาทิ้งที่กล่องสามารถสแกน QR Code ณเพื่อแลกรับของรางวัลจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำที่แอปพลิเคชันทรูไอดี และ dtac app ได้แก่– รับฟรีวอลเปเปอร์สมาร์ทโฟน 9 เทพเทวามหามงคล ดลบันดาลให้โชค จำนวน 1 รูป (จากทั้งหมด 9 รูป) มูลค่า 199 บาท โดย อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์– รับฟรีโดนัท 1 ชิ้น– ส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อชุดยาดมถ้วยทอง 2 หลอด + กระปุกออมสินถ้วยทอง 1 ใบ จากราคาปกติ 75 บาท เหลือเพียงชุดละ 45 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ– ซื้อพายข้าวโพด หรือพายสับปะรด ในราคา 19 บาท จากราคาปกติ 29 - 45 บาท (ราคาแตกต่างกันในแต่ละสาขา)– รับฟรีบริการ Brow Service ตกแต่งทรงคิ้วกับ NARS Make up Artist 1 ครั้ง มูลค่า 800 บาท– รับสิทธิ์สมัคร SF+ Package ฟรี– รับฟรียำสลัดแซลมอนกริลล์ 1 จานต่อบิล มูลค่า 200 บาท เมื่อรับประทาน Sukishi สุข Overload ทุกระดับ หรือ A La Carte 500 บาท– รับฟรีเครื่องดื่มนมคาราเมล (ราคา 40 บาท) หรือลาเต้คาราเมล (ราคา 45 บาท)– รับส่วนลด 50 บาท เมนูที่ร่วมรายการ– รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Co-working space ฟรี 3 ชั่วโมง หรือส่วนลด 50% สำหรับการใช้บริการห้องประชุม– ดูซีรีย์ฟรี 7 วัน Viu Premium ทั้งซีรีส์เกาหลีมาใหม่ ซีรีส์เกาหลียอดฮิต ซีรีส์เกาหลีพากย์ไทย ซีรีส์จีน ซีรีส์จีนพากย์ไทย มูลค่า 49 บาท#ทิ้งถูกที่ดีต่อใจ #truesustainability