ฟรีน-เบคกี้ ฮอตไม่หยุด! ควงคู่ร่วมงาน “NARS MADE YOU BLUSH EVENT” อัปเกรดบลัชไอคอนิคใหม่ล่าสุด! NARS NEW BLUSH เปิดประสบการณ์การปัดแก้มที่คุณจะต้องหลงรักอีกครั้ง

พลิกโฉมวงการ บลัช อีกครั้ง! เมื่อ NARS (นาร์ส)แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากมหานครนิวยอร์ก จัดอีเว้นท์ “NARS MADE YOU BLUSH EVENT” เปิดประสบการณ์การปัดแก้มที่จะทำให้คุณต้องตกหลุมรักอีกครั้งกับ “NARS NEW BLUSH” นำบลัชไอคอนิคที่เคยสร้างตำนานอย่างเฉดสี Orgasm อันโด่งดัง อัปเกรดอย่างยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อม New Packaging, New Formula, New Technology และ New Shades ตอบโจทย์ทุกการครีเอทลุคได้อย่างหลากหลาย สื่อความรู้สึกได้ทุกอารมณ์และสร้างความมั่นใจผ่าน 20 เฉดสี พร้อมประสิทธิภาพติดทนยาวนานถึง 16 ชม. สีสันสดชัด ดูเนียนไปกับผิวอย่างเป็นธรรมชาติและเบาสบายผิวกว่าที่เคย ซึ่งภายในงานแฟนคลับนาร์สจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแฟชั่นที่มีความโมเดิร์นและหรูหรา ผ่านการตกแต่งโครงสร้างและวัสดุในเฉดสีไอคอนิคและเฉดสีใหม่จาก NARS NEW BLUSH ตัดกับสีดำเอกลักษณ์ของแบรนด์นาร์ส พร้อมเปิดประสบการณ์การปัดแก้มกับบลัชรุ่นใหม่ ทั้ง 20 เฉดสี รวมถึงกิจกรรมมากมาย โดยมี NARS Senior Makeup Artist ที่พร้อมยินดีซัพพอร์ตให้ความรู้ เทคนิคการปัดแก้มและเลือกเฉดสีที่เหมาะกับคุณ เพื่อให้ทุกคนประทับใจกับการอัปเกรดบลัชครั้งยิ่งใหญ่นี้ ณ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวภายในงานได้รับเกียรติจาก 2 นักแสดงสาว ฟรีน - สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบคกี้ - รีเบคก้า แพทรีเซียอาร์มสตรอง มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์หลังใช้ NARS NEW BLUSH กับเฉดสีไอคอนิคและเฉดสีใหม่ฟรีน - สโรชา จันทร์กิมฮะ กล่าวว่า “ฟรีนรู้สึกยินดีมากๆ ที่ได้ร่วมงานวันนี้ค่ะ เพราะบลัชของนาร์สเป็นเมคอัพที่ฟรีนและช่างแต่งหน้าเลือกใช้ค่ะ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องมี ต้องเคยใช้แน่นอน ยิ่ง NARS NEW BLUSH ที่อัปเกรดรุ่นใหม่นี้ ต้องถูกใจทุกคนแน่ๆ เพราะเป็นสูตร Vegan อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ไม่มีสารอันตราย และไม่ทำการทดลองกับสัตว์ ส่วนสีที่ฟรีนใช้วันนี้จะเป็นเฉดสีใหม่ เนื้อแมตต์ ORGASM EDGE เบอร์ 778 มีความโทนชมพูส้มที่ดูมีชีวิตชีวาตามแบบฉบับของ ORGASM เฉดสีไอคอนิคของแบรนด์ พอปัดคู่กับสี TORRID เบอร์ 252 ที่มีโทนออกน้ำตาล ให้ฟินิชผิวสวยแก้มระเรื่อ ดูสุขภาพดีเป็นธรรมชาติ ทำถึงสุดๆ ค่ะ”เบคกี้ - รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง กล่าวว่า “ชอบPackaging มากค่ะ รุ่นนี้มีความโมเดิร์น แฟชั่น หรูหรา ที่สำคัญพิกเมนต์ดี ปัดลงบนแก้มให้สีสดชัด เนียนกับผิว ไม่หนักผิว ยิ่งเวลาผิวโดนแสงหน้ายิ่งดูมีมิติ และอย่างที่ฟรีนบอกไป ที่เป็นสูตร Vegan อ่อนโยนกับผิว ไม่ทดลองกับสัตว์ คือ บลัชรุ่นนี้ครบจบอยู่ในตลับเดียวแล้วค่ะ ส่วนสีที่เบคกี้ใช้วันนี้เป็นการสร้างมิติระหว่าง 2 สี ปัดบลัช TAJ MAHAL เบอร์ 955 เฉดสีทองก่อน เพิ่มลูกเล่นด้วย DOLCE VITA เบอร์ 888 ชมพูตุ่น เบลนให้กลืนกันก็จะได้ฟินิชผิวสวยๆ โดดเด่นแบบนี้เลยค่ะ”คุณพนิดา ไพโรจน์กิจจา Brand General Manager NARS Cosmetics กล่าวว่า “งานอีเว้นท์ครั้งนี้ นาร์สได้พลิกโฉมวงการ บลัช อีกครั้ง เป็นการอัปเกรดอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง New Packaging ดีไซน์ใหม่โมเดิร์น หรูหรา, New Formula ใหม่ด้วยสูตร Vegan อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว, New Technology : Pure Pigment Blend Technology เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ NARS คิดค้นจากนวัตกรรมการผสมผสานกันของ 4 พิกเมนต์ คือ Natural ที่สกัดได้จากธรรมชาติ/Mineral มีแร่ธาตุที่ช่วยเรื่องการตกกระทบของแสง/ Pearlescent ประกายมุกที่ช่วยเบลอผิวและรูขุมขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Superfine ไมโครขนาดเล็กเป็นพิเศษที่ช่วยให้การปัดแก้มดูเนียนไปกับผิว ดูเป็นธรรมชาติ ช่วยมอบความเบาสบายผิว ด้วยสีสันสดชัดและติดทนยาวนาน 16 ชม. และ New Shades มีให้เลือก 20 เฉดสี ทั้งโทน Pink, Coral, Red และโทนสีอื่นๆ สามาถตอบโจทย์ทุกการครีเอทลุคได้มากขึ้น บลัชของนาร์สยังเป็นบิวตี้ไอเท็มที่สามารถใช้ได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสาว ๆ ที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้า หรือ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพสามารถครีเอทลุคได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะปัดตามประสบการณ์ด้านศิลปะการแต่งหน้าของแต่ละคน หรือเทคนิคเฉพาะตัวให้เข้ากับรูปหน้า ไปจนถึงปัดตามเทรนด์ต่างๆ NARS NEW BLUSH สามารถตอบโจทย์ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ”NARS MADE YOU BLUSH EVENT พร้อมให้ทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์การปัดแก้มที่จะทำให้คุณต้องตกหลุมรักอีกครั้งกับ NARS NEW BLUSH และร่วมสนุกกับกิจกรรมรับ ฟรี NARS LIGHT REFLECTING PRESSED SETTING POWDER -CRYSTAL ขนาด 1.8 กรัม จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 390 บาท เมื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและทดลองเฉดสีที่งาน NARS MADE YOU BLUSH (สิทธ์จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2567 ณ แผนกบิวตี้ แกเลอรี ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวสำหรับท่านที่สนใจช้อป NARS NEW BLUSH ที่มีให้เลือก 20 เฉดสี ราคาชิ้นละ 1,600 บาท สามารถช้อปได้ที่เคาน์เตอร์ NARS ทุกสาขา, www.nars.co.th และทางออนไลน์ LazMall, Sephora และ Central Online