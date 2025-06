found & found x LINE MAN MART จับมือขยายช่องทางดิจิทัล

ณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) และ สุธาวัลย์ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ LINE MAN Wongnai ร่วมจับมือเปิดตัวบริการใหม่จาก found & found บน LINE MAN MART อย่างเป็นทางการ เดินหน้าขยายช่องทางการขายสู่โลกดิจิทัล พร้อมส่งตรงผลิตภัณฑ์บิวตี้ชั้นนำจากญี่ปุ่น–เกาหลี ให้ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และพื้นที่ให้บริการได้เลือกช้อปกันง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มช้อปครบ 800 บาท รับคูปองส่วนลด 12% สูงสุด 150 บาทตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

ณัฐพล ชูจิตารมย์ เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ LINE MAN MART ในครั้งนี้จะช่วยขยายการเข้าถึงสินค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในเมืองที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ และนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งเราเชื่อว่า “การดูแลตัวเองไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก” แค่คลิกเดียว ทุกไอเทมเด็ดจากญี่ปุ่น – เกาหลีที่เคยต้องบินไปซื้อเอง ก็พร้อมส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านแบบทันใจ กดช้อปปุ๊บ ส่งปั๊บ ในราคาคุ้มค่า พร้อมการันตีคุณภาพที่ found & found คัดมาให้โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนสนุกกับการดูแลตัวเองได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายผ่าน LINE MAN MART มีทั้งแบรนด์ดังยอดฮิตจากเกาหลี ได้แก่ BIO HEAL_BOH, BRING GREEN, ROUND A’ROUND, WAKE MAKE, Colorgram, FILLIMILL และ IDEAL FOR MEN รวมถึงแบรนด์สายคลีนชื่อดังอย่าง Haruharu Wonder ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพผิวอย่างต่อเนื่อง สำหรับฝั่งญี่ปุ่น ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองในทุกมิติ เช่น DR ZERO ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยอดนิยม Cica Method สกินแคร์ตัวดังสำหรับผิวแพ้ง่าย S Select รวมสินค้าดูแลตัวเองคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า AC Makeup เครื่องสำอางสีสวย ใช้ง่าย ราคาสบายกระเป๋า Prieclat U สกินแคร์ที่ไม่จำกัดเพศ ออกแบบมาเพื่อทุกสภาพผิว รวมถึงสินค้าไทยคุณภาพพรีเมียมอีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ มั่นใจได้ว่าสินค้าจาก found & found เป็นของแท้ 100%

สุธาวัลย์ ประสงค์ดี กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน LINE MAN เป็นแพลตฟอร์มออนดีมานด์อันดับ 1 ของไทย ที่มีผู้ใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ ที่นอกจากบริการสั่งอาหารแล้ว เรามีบริการสั่งซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคและของใช้ต่างๆ ภายใต้ชื่อ LINE MAN MART ทำให้เราเห็นอัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อสินค้าในหมวดสุขภาพและความงามเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ต่อปี สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการเดลิเวอรี่ในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานและผู้บริโภค ช่วงอายุ 25-40 ปี ที่มองหาสินค้าคุณภาพ ส่งทันทีและเข้าถึงง่าย การร่วมมือกับ found & found จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์บิวตี้จากญี่ปุ่นและเกาหลีในราคาคุ้มค่า เราเชื่อมั่นว่าสินค้าที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันจาก found & found จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ LINE MAN MART ได้อย่างแน่นอน

พิเศษ! โปรโมชันฉลองเปิดตัวบน LINE MAN MART ช้อปครบ 800 บาท รับคูปองส่วนลด 12% สูงสุด 150 บาท ตลอดเดือนกรกฎาคม 2568 นี้เท่านั้น ค้นหาร้าน found & found ที่ร่วมรายการทั้ง 8 สาขา ได้แล้ววันนี้ผ่าน LINE MAN MART เลือกหมวด “ผลิตภัณฑ์ความงาม” แล้วพบกับไอเทม J/K Beauty ตัวจริง!