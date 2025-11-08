“อนุทิน” เบรกขึ้นราคาน้ำตาล กก.ละ 3 บาท

“อนุทิน” สั่งเบรกขึ้นราคาน้ำตาลทราย กก.ละ 3 บาท หลัง สอน.เซ็นปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวเป็นราคาจาก กก.ละ 21 บาท เป็น กก.ละ 24 บาท และขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก กก.ละ 22 บาท เป็น กก.ละ 25 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2568
รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) โดย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ได้ลงนามออกประกาศ เรื่องราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาว เป็นราคาจากกิโลกรัม(กก.)ละ 21บาท เป็นกก.ละ24บาท และขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากกก.ละ 22บาทเป็นกก.ละ 25 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2568 สะท้อนต้นทุนการผลิต ส่งให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายดังกล่าว
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งระงับการปรับขึ้นราคาน้ำตาลแล้วโดยให้กลับมาใช้ราคาเดิม ทำให้นายใบน้อย เลขาสอน. ลงนามออกประกาศกำหนดราคาอ้อยกลับมาตามเดิมคือ ราคาน้ำตาลทรายขาว เป็นกก.ละ 21 บาท และราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เป็นกก.ละ 22 บาท