รมว.อุตสาหกรรมหารือ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล วอนร่วมมือมาตรการลดเผาอ้อย เล็งส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากใบอ้อย-ยอดอ้อย เพิ่มรายได้ให้ชาวไร่

"ธนกร" หารือ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย วอนร่วมมือดำเนินการตามมาตรการรัฐ ลดเผาอ้อยเหมือนปีที่ผ่านมา เล็งหาช่องทางส่งเสริมผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากใบอ้อย-ยอดอ้อย หวังสร้างรายได้เพิ่มช่วยชาวไร่อ้อย
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย นำโดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ การเข้าพบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของกระทรวงฯ ในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอบคุณผู้ประกอบการอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนชาวไร่อ้อย ที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ลดอ้อยเผา ลดฝุ่น PM2.5 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งในฤดูการผลิตปี 2568/69 เรื่องที่ทาง 3 สมาคมมีความกังวลว่า แรงงานมีจำนวนน้อย แต่มีปริมาณอ้อยเยอะ และฝนตกมาก จึงเกรงว่าการตัดอ้อยสดอาจจะทำได้ยาก ทางกระทรวงฯ ยังคงต้องขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐและหวังว่าปีนี้จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกท่านยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากใบอ้อย/ยอดอ้อย เอทานอล ทางกระทรวงฯ จะหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อหารายได้เพิ่มเข้าระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น