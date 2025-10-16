“ธนกร” ย้ำ! ทำทันที เร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวไร่อ้อย พร้อมขอความร่วมมือลด PM 2.5

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังผู้แทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อยประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือการจ่ายเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดฤดูการผลิต 2567/68 และแก้ไขปัญหาราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2568/69 ว่า ตนได้รับทราบเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนแล้ว โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน จะขอรับไปประสานงาน และเร่งหาทางออกให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตนมีความตั้งใจที่จะทำให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่จำกัด
สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี ในอัตรา 69 บาทต่อตัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ดำเนินการจ่ายไปแล้ว 121,065 ราย คิดเป็น 95.77% ของชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ และอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือ และเสนอเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่ชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ให้ความเห็นชอบ นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังผลักดันการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในอัตรา 31 บาทต่อตัน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาเผาอ้อยอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (กท.) และคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) โดยผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงาน และผู้แทนภาครัฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
“ผมเข้าใจในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องการเป็นอย่างดี ในฤดูการผลิตที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีในการลดฝุ่น PM 2.5 ทำให้ตัวเลขเผาอ้อยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14.86% ทำให้ได้รับการชื่มชมจากทุกฝ่าย และในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยขอมา ผมตั้งใจที่จะทำทันที ซึ่งในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยช่วยกันทำจนประสบความสำเร็จในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ก็อยากจะขอความร่วมมือให้ช่วยกันต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย