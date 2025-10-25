ชาวไร่อ้อยร่วม 5,000 ชีวิตยืนสงบนิ่ง 1 นาทีแสดงความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

เลย - ชาวไร่อ้อยคู่สัญญา รง.น้ำตาลมิตรภูหลวงกว่า 5,000 คนเข้าร่วมประชุมใหญ่วันรวมใจชาวไร่อ้อยอัปเดตข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลโลกและเตรียมพร้อมรับโรงงานเปิดหีบต้น ธ.ค.นี้ ย้ำต้องตัดอ้อยสดป้อนโรงงานนอกจากช่วยลดฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 แล้วยังได้ราคาขายเพิ่ม คาดปีนี้มีปริมาณอ้อยเข้าโรงงาน 3.2 ล้านตัน
วันนี้ (25 ต.ค.) ที่ลานอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ถนนมลิวรรณ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี “วันรวมใจชาวไร่อ้อย ประจำปี 2568” โดยมี นายไพรัตน์ ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง นายสิทธิบูรณ์ รัชตะสุวิโรจน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องชาวไร่อ้อยกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงาน โดยก่อนเปิดการประชุมประธานได้กล่าวน้อมแาดงอาลัยถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “พระแม่แห่งแผ่นดิน” พร้อมยืนสงบนิ่ง 1 นาที
การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้ทราบถึงสถานการณ์อ้อยและน้ำตาล แนวโน้มราคาอ้อย การผลิตอ้อยและน้ำตาล ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และนโยบายส่งเสริมในการปลูกอ้อย ปี 2569/70 รวมทั้งได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำไร่อ้อย ระหว่างพี่น้องชาวไร่อ้อย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนถึงหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนงานส่งเสริมชาวไร่อ้อย และการเตรียมความพร้อมในการนำอ้อยเข้าหีบเพื่อรณรงค์ให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย "เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" โดยปัจจุบันโรงงานมิตรภูหลวงมีชาวไร่คู่สัญญากว่า 5,000 ราย มีปริมาณอ้อยป้อนโรงงาน 3.2 ล้านตันต่อปี
นายสิทธิบูรณ์ รัชตะสุวิโรจน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย เผยว่า ในปีนี้ทางสมาคมชาวไร่อ้อยที่ราบสูงจังหวัดเลย ร่วมกับโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่คู่สัญญาควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ภายใต้รูปแบบการจัดการเกษตรสมัยใหม่ Smart Farming เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้และ PM 2.5 ตามมาตรการของภาครัฐฯ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก บำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวนำอ้อยเข้าหีบ โดยใช้เครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนในการทำไร่อ้อย
การตัดอ้อยสดนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เกษตรกรชาวไร่อ้อยยังมีรายได้เพิ่มจากการตัดอ้อยสดเข้าหีบและการขายใบอ้อยให้แก่โรงงานฯ ซึ่งโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงมีการส่งเสริมให้มีการเก็บใบอ้อยนำไปขายเพื่อทำเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการเผา ซึ่งถือเป็นการเพิ่มคุณค่าอ้อยได้อย่างสูงสุดและยั่งยืนทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเลย ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดดีขึ้นไปด้วย โดยปีนี้จะกำหนดการเปิดหีบประจำปีการผลิต 2568/69 คาดการณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ที่จะถึงนี้