BTS จับมือ MuvMi จัดส่วนลดสุดพิเศษ 50% ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

BTS จับมือ MuvMi ยกระดับประสบการณ์การเดินทางสุดสะดวก มอบสิทธิพิเศษลดสูงสุด 50% สำหรับผู้โดยสารใหม่ พร้อมดีลสุดคุ้มบนแอป Rabbit Rewards
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ร่วมมือกับ MuvMi รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 100% ที่พาคุณเดินทางได้แบบไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับการเดินทางแบบไร้มลพิษ เชื่อมต่อทุกเส้นทาง BTS ได้สะดวกและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
ต่อที่ 1: สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ MuvMi
ซื้อแพ็กเกจเที่ยวเดินทาง Xtreme Savings ใดก็ได้ (สายสีเขียว สายสีเหลือง และสายสีชมพู) รับส่วนลด 50% สำหรับการเดินทางครั้งแรกกับ MuvMi ด้วยโค้ดส่วนลดสุดพิเศษ
• ใช้ได้สูงสุด 3 ทริปต่อคน
• โค้ดมีอายุการใช้งาน 30 วัน หลังจากกดรับสิทธิ์
• ใช้ได้กับทุกพื้นที่และทุก hop point ของ MuvMi
• ใช้ได้ทั้งโหมด SAVER และ EXPRESS PICKUP
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
ต่อที่ 2: สายเดินทางบ่อย คุ้มยิ่งขึ้น! ซื้อดีลส่วนลดพิเศษได้บนแอป Rabbit Rewards
พิเศษอีกขั้น สำหรับลูกค้า Xtreme Savings ที่เดินทางกับ MuvMi เป็นประจำ สามารถซื้อคูปองส่วนลดเพิ่มได้กับฟีเจอร์ “ดีลเสริมพิเศษ” บนแอป Rabbit Rewards โดยลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ถึง 3 ระดับความคุ้มค่า ได้แก่
• MuvXtreme ส่วนลด 10 บาท 35 คูปอง ราคาแพ็กเกจ 280 บาท จากปกติ 350 บาท (ส่วนลดพิเศษ 20%)
• MuvSaver ส่วนลด 10 บาท 25 คูปอง ราคาแพ็กเกจ 210 บาท จากปกติ 250 บาท (ส่วนลดพิเศษ 16%)
• MuvLite ส่วนลด 10 บาท 15 คูปอง ราคาแพ็กเกจ 135 บาท จากปกติ 150 บาท (ส่วนลดพิเศษ 10%)
ความร่วมมือระหว่าง BTS และ MuvMi ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยคาร์บอนในเมืองใหญ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการเดินทางอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้โดยสารทุกการเดินทางจากรถไฟฟ้า BTS สู่จุดหมายปลายทางอย่างไร้รอยต่อ