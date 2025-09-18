ดราม่าร้อนโซเชียล! ใช้ “และ” หรือ “กับ” ชาวเน็ตถกสนั่นป้ายเตือนรถไฟฟ้า

คำว่า "และ" หรือ "กับ" กันแน่ที่ถูกต้อง? เมื่อป้ายเตือนรถไฟฟ้ากลายเป็นชนวนให้ชาวเน็ตต้องมาโต้แย้งกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย
กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตนำมาถกเถียงกันในโลกออนไลน์หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพของประตูกั้นของรถไฟฟ้าสายหนึ่ง ที่มีข้อความเขียนว่า
"ระวังช่องว่างระหว่างชานชาลาและขบวนรถไฟ"
โดยในภาพปรากฏรูปกากบาทที่คำว่า “และ” ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นคำว่า “กับ” แทน และนอกจากนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ไม่มีพนักงานพิสูจน์อักษร หรือคนตรวจปรู๊ฟก่อนพิมพ์งานเหรอครับ“
โดยประเด็นดังกล่าวถูกนำมาถกเถียงกันในกลุ่ม ”คนขึ้นรถไฟฟ้า BTS MRT SRT Airport Link”
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกสู่โลกโซเชียลแล้วกว่า 1.8 พันครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น เช่น
“ในฐานะที่เราเรียนภาษาศาสตร์ การใช้ และ ไม่ได้ผิดเลย สื่อสารได้ตรงตามความต้องการ คนส่วนใหญ่เข้าใจ เป็นคำที่คนนิยมใช้ ทำไมจึงมีดราม่าเรื่องนี้กันได้ สิ่งที่ราชบัณฑิตยสภากำหนดไม่ได้แปลว่าต้องทำตามนะ ไม่ใช่กฎหมาย”
“นั่งไล่อ่านคอมเม้นทั้งหมดแล้ว ซึ่งพยายามตามหาการให้รายละเอียดข้อมูลในเชิงวิชาการและหลักภาษา แต่ก็พบว่าเป็นการอธิบายสั้นๆ และตามด้วยการประชดประชัน ซึ่งผมว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนอื่นอะครับ
ระหว่าง ... และ ...
ใช้เมื่อต้องการเชื่อมโยงคำนามสองคำที่ต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยไม่ได้ใช้ AI
ระหว่าง ... กับ ...
ใช้เพื่อบอกความสัมพันธ์ของคำสองคำที่อาจเป็นส่วนเดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องในเชิงสถานที่
ซึ่งจริงๆ ใช้ ระหว่าง ..... กับ / ระหว่าง....และ ก็ไม่ผิด
ซึ่งเข้าใจได้ว่ามันเป็นการแปลแบบติดนมเนย between .... and
สรุปว่า ถ้าใช้แล้วความหมายมันไม่ได้แตกต่างกันไปสุดขั้ว ก็พอใช้ได้ครับ
ใดๆ แล้ว ถ้าคุณเจ้าของโพสต์ไม่เหน็บแนมหรือต่อว่าคนอื่นว่าตกภาษาไทยแต่ดันไม่อธิบายในสิ่งที่คุณรู้ (หรือชำนาญ) แบบวิชาการ คงจะไม่มีปัญหายาวมาขนาดนี้อะครับ
เพิ่มเติม
ระหว่างใช้ "กับ" อันนี้ถูกต้องแล้ว
ในบริบทนี้ ผมว่าคำว่า "และ" ก็ไม่ได้ผิดครับ
text มันก็ต้องคู่กับ context ไม่ใช่ว่าต้องใช้ text กันตรงๆ โดยไม่พิจารณา context”
“พี่ครับ ลบเถอะครับพี่ 🤣 เขินแทน”
“ต้อง "และ" ถูกแล้วครับ เป็นทางการกว่า คำว่า "กับ" เป็นภาษาพูดเกินไป ดูไม่ทางการและไม่สุภาพ“
“ตำรวจ Grammar เมืองไทย”
“Signage ในสถานี จะต้องใช้ภาษาทางการครับ และคำว่า “กับ” เป็นภาษาพูด การใช้ “และ” จึงถูกต้องแล้วครับ”
“แล้วลุงเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรหรอคะ?”
ด้านผู้โพสต์ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ อธิบายอีกครั้งว่า “ระหว่าง... และ.. เป็นการแปลจากภาษาอังกฤษ ซึ่งผิดหลักการใช้ในภาษาไทยครับ”