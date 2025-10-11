เพิ่ม Point! เพิ่ม Reward! 5,000 Points แลก Rewards มูลค่า 500 บาท 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น

MEA Point 🌟 ทุก Point มีค่า 🌟 แลกรับ Rewards ได้
MEA Point ใช้แลกอะไรได้บ้าง❓
1. แลกรับ Rewards เพื่อใช้เป็นส่วนลดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า มูลค่าสูงสุด 500 บาท (ต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ เท่านั้น)
🌟200 Points แลก Rewards มูลค่า 20 บาท
🌟500 Points แลก Rewards มูลค่า 50 บาท
🌟1,000 Points แลก Rewards มูลค่า 100 บาท
🌟2,000 Points แลก Rewards มูลค่า 200 บาท
🌟5,000 Points แลก Rewards มูลค่า 500 บาท (พิเศษ! 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68 เท่านั้น)
🔶 คุณจะได้รับ MEA Point จากการใช้บริการต่าง ๆ ของ MEA เช่น
🌷สมัคร MEA Point ผ่าน MEA e-Service พร้อมยืนยันตัวตน รับ 500 Points (เฉพาะลูกค้าใหม่)
🌷สมัคร MEA e-Bill รับ 500 Points / 1 เครื่องวัด (เฉพาะการสมัครครั้งแรก)
🌷ชวนเพื่อนสมัคร MEA Point ผ่าน MEA e-Service สำเร็จ รับ 100 Points (เพื่อน 1 คน / 1 เลขประจำตัวประชาชน)
🌷ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ (e-Payment) * ภายในกำหนด รับ 80 Points/เดือน
🌷ชำระค่าไฟฟ้าช่องทางอื่น ภายในกำหนด รับ 50 Points/เดือน
🌷รับ MEA e-Bill ต่อเนื่อง รับ 30 Points/เดือน
*e-Payment: หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / หักบัญชีบัตรเครดิต / MEA Smart Life / Internet และ Mobile Banking / Mobile Application / ตู้ Kiosk / ATM และ Wallet
🔶 สมัคร MEA Point ได้ที่ MEA e-Service โดยสามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายช่องทาง ดังนี้
➖ เว็บไซต์ https://meaeservice.mea.or.th
➖ แอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดจาก App Store และ Play Store เท่านั้น)
➖ LINE OA "MEA Connect" (เพิ่มเพื่อน ค้นหา @meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวนำหน้าชื่อบัญชีเท่านั้น) จากริชเมนู ให้เลือก MEA Point
➖ เว็บไซต์ https://www.mea.or.th จากหน้าหลัก ไปที่ MEA Point > ขอใช้บริการออนไลน์
จากนั้น ระบบจะนำท่านไปยังหน้าลงทะเบียน
📌 หากท่านเคยลงทะเบียนแล้ว สามารถไปที่ "เข้าใช้บริการ MEA e-Service" เพื่อระบุอีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้น เลือกแถบ MEA Point ได้เลย
📌 กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ไปที่ "สมัครใช้งาน" เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จ จะใช้งาน MEA Point ได้เลย
🔽 เงื่อนไขการเป็นสมาชิก MEA Point 🔽
1. เฉพาะลูกค้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
2. ลูกค้า 1 เลขประจำตัวประชาชน สามารถสะสมคะแนน MEA Point ได้จากหลายเครื่องวัดฯ ที่ท่านเป็นเจ้าของ
3. Points มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ Points
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ MEA กำหนด
🔶 แลกรับ Rewards ได้ที่
➖ เว็บไซต์ https://meaeservice.mea.or.th
➖ LINE OA "MEA Connect" (เพิ่มเพื่อน ค้นหา @meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวนำหน้าชื่อบัญชีเท่านั้น) จากริชเมนู ให้เลือก MEA Point
➖ เว็บไซต์ https://www.mea.or.th จากหน้าหลัก ไปที่ MEA Point > ขอใช้บริการออนไลน์
จากนั้น ทำตามขั้นตอน ดังนี้
1. ไปที่ แถบเมนู MEA Point
2. เลือก แลกรับส่วนลดค่าไฟฟ้า หรือ แลกของรางวัล
3. เลือกของรางวัลที่ต้องการแลก จากนั้นกด “ใช้คะแนน xxx” และยืนยันการใช้คะแนน
4. หน้าจอจะแสดงการแลกคะแนนสำเร็จ
5. กรณีที่แลกของรางวัลแล้ว และประสงค์จะใช้ในภายหลัง สามารถเข้าสู่ระบบ MEA Point และเลือก “ประวัติการได้รับ / แลกคะแนน” ได้