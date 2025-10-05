Bolt Business ผนึก IHG Business Edge เสิร์ฟความสะดวกเดินทางธุรกิจไทย

Bolt Business ร่วมมือกับ IHG Business Edge โปรแกรมการเดินทางเสริมพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในเครือ IHG Hotels & Resorts ยกระดับประสบการณ์การเข้าพักของลูกค้าด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าร่วม ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าร่วมสามารถมุ่งเน้นที่การดำเนินธุรกิจในระหว่างการเดินทางเพื่อทำงาน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการการเดินทางและที่พัก
ด้วยความที่ธุรกิจ SMEs เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย คิดเป็นกว่า 99.5% ของบริษัทเอกชนทั้งหมดในประเทศ และมีสัดส่วนการจ้างงานถึง 69.5% ความร่วมมือครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์พิเศษด้านที่พักและการเดินทาง ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนและยกระดับประสบการณ์การเดินทางของพนักงาน
ลูกค้า Bolt Business สามารถเข้าถึงสถานะ Gold Elite ของ IHG Business Edge ได้ทันที โดยเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วม IHG Business Edge ลูกค้า Bolt Business จะได้รับสถานะ IHG One Rewards Gold Elite หลังจากเข้าพักเพียงหนึ่งคืนในโรงแรมในเครือ IHG สมาชิก Gold Elite รวมถึงได้รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มขึ้น 40% จากการเข้าพัก สิทธิการสะสมจำนวนคืนเข้าพักเพื่อใช้ในปีถัดไป และสิทธิเช็คเอาท์ล่าช้า (หากมีห้องว่าง) นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์เหล่านี้ซึ่งใช้ได้ที่โรงแรมในเครือ IHG Hotels & Resorts กว่า 6,500 แห่ง ใน 100 ประเทศแล้ว ลูกค้าร่วมจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับการใช้บริการ Bolt Business จำนวน 25 ครั้งสำหรับการจองครั้งในถัดไป
พิริยา สมิท หัวหน้าทีมประจำประเทศไทย จาก Bolt Business กล่าวว่า “Bolt Business ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ IHG Business Edge เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้กับลูกค้าธุรกิจของเราในประเทศไทย เอสเอ็มอีคือหัวใจของเศรษฐกิจไทย และเราพร้อมสนับสนุนพวกเขาด้วยทางเลือกการเดินทางที่คุ้มค่าและไร้รอยต่อ ผสานบริการเรียกรถที่เชื่อถือได้กับการต้อนรับระดับโลก เพื่อช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเครียด และมุ่งเน้นที่การเติบโตอย่างแท้จริง”
เคท นอริส ผู้อำนวยการ Global Director of SME Strategy ของ IHG Hotels & Resorts กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือกับ Bolt Business ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับประสบการณ์การเดินทางสำหรับผู้ใช้ Business Edge อย่างสมบูรณ์แบบ ความร่วมมือนี้จะมอบรางวัลอันมีค่าและโซลูชันการเดินทางที่ราบรื่นให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ด้วยการรวมจุดแข็งของเราเข้าด้วยกัน เรากำลังทำให้ธุรกิจสามารถจัดการความต้องการด้านการเดินทางได้ง่ายขึ้นในขณะที่ยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เราหวังว่าจะได้เห็นลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้”
บริการเดินทางเพื่อธุรกิจของ Bolt เป็นอีกหนึ่งก้าวสู่พันธกิจของ Bolt ที่จะทำให้เมืองเป็นพื้นที่สำหรับผู้คน ไม่ใช่รถยนต์ Bolt Business เปิดตัวในปี 2018 เพื่อทำให้การใช้แอปพลิเคชัน Bolt สำหรับความต้องการทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยนำเสนอบริการเรียกรถ, เช่ารถยนต์, จัดส่งอาหาร และรถขนาดเล็ก Bolt Business ให้บริการในกว่า 50 ประเทศ โดยมีบริษัทกว่า 50,000 แห่งใช้บริการทั่วโลก ณ เดือนธันวาคม 2024