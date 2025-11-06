เทศกาลบอลลูนนานาชาติฯ สิงห์ปาร์ค เชียงราย คว้ารางวัล "Gold Award" เทศกาลโลก

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ “Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta ” สร้างชื่อให้การท่องเที่ยวไทย คว้ารางวัล “Gold Award” สาขา Best Overall Entertainment Program จากเวทีประกวดเทศกาลท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากทั่วโลก “2025 IFEA/Haas & Wilkerson Pinnacle Awards” ซึ่งจัดโดยสมาคมเทศกาลและอีเวนต์นานาชาติ (International Festivals & Events Association – IFEA) ณ เมืองปาล์มสปริง รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รางวัลนี้มอบให้กับเทศกาลชั้นนำจากทั่วโลก โดยพิจารณาจากคุณภาพของกิจกรรมภายในงาน, การจัดการพื้นที่, ความปลอดภัย, ความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก รวมถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งงานเทศกาลบอลลูนฯ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้รับคะแนนโดดเด่นในทุกด้าน สามารถคว้ารางวัล Gold Awards ถือเป็นการตอกย้ำมาตรฐานการจัดงานระดับโลกของไทยให้เป็นที่รู้จัก
คุณชัยภัฏ จาตุรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด กล่าวว่า “นอกจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว ยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเชียงราย ตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจาก “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวแล้ว เรายังได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเพื่อนำรายได้จากการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวเชียงรายซึ่งหลายงานได้จัดต่อเนื่องจนเป็นเทศกาลประจำปี หนึ่งในงานที่สำคัญและได้รับการตอบรับที่ดีคือ “เทศกาลบอลลูน นานาชาติ” ซึ่งในแต่ละปีจะมีโอกาศต้อนรับทักท่องเที่ยวและนักบินบอลลูนจากทั่วโลกและด้วยความสวยงามของภูมิประเทศตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของชาวเชียงรายที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้เชียงรายเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก รางวัลที่ได้รับนี้ถือเป็นรางวัลของชาวเชียงรายทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำให้เชียงรายโดดเด่นและเป็นที่จดจำในฐานะหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก”
จากข้อมูลของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าในปีนี้จังหวัดเชียงรายจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในปี 2568 (ม.ค-ก.ย.) มีชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วมากกว่า 4.6 ล้านคน และมีรายได้รวมแล้วกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมากว่า 3 % เป็นตัวเลขที่สะท้อนความสำเร็จของสิงห์ปาร์ค เชียงรายที่เป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย ต่อเนื่องจนถึงกิจกรรม “สิงห์ปาร์ค เชียงราย ฟาร์มเฟส ออนเดอะฮิลล์ 2025” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่คาดว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท (มูลค่าเศรษฐกิจ ปี 2024 จำนวน 911.56 ล้านบาท)
การได้รับรางวัล Gold Award จาก IFEA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการประเมินคุณภาพของงานเทศกาลและงานอีเวนต์ระดับโลก เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นพัฒนาสิงห์ปาร์คและจังหวัดเชียงรายให้เติบโตต่อไป ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในเวทีสากล โดยเฉพาะในปีหน้าที่จังหวัดเชียงรายได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “Spartan World Championship” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ซึ่งเป็นรายการวิ่งวิบาก (Obstacle Course Race) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และจะยิ่งเสริมภาพลักษณ์และความแข็งแกร่งของเชียงรายในฐานะเจ้าภาพจัดงานระดับโลกได้อย่างดีเยี่ยม