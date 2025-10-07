ครั้งแรกในไทย! TOA x SPARTAN จัดวิ่งวิบากระดับโลก "TOA SPARTAN BKK CHALLENGE 2025"

ตอกย้ำความสำเร็จกับประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของไทย ที่ยกเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก ‘Spartan Race’ มาไว้ใจกลางกรุง ณ ลานพาร์ค พารากอน กับงาน "TOA SPARTAN BKK CHALLENGE 2025" โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ Spartan Race Thailand ที่ยกระดับความท้าทายกับด่านจำลองการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านสุดโหดทั้ง 6 ด่าน เพื่อทดสอบเหล่าผู้กล้าสปาร์ตัน โดยได้รับกระแสตอบรับจากผู้เข้าร่วมอย่างท่วมท้น ก่อนเตรียมพร้อมมุ่งหน้าสู่สนามจริงที่พัทยาปลายปีนี้
TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีทาอาคาร วัสดุปกป้องพื้นผิวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย ผนึกพันธมิตรกับ บริษัท รันริโอ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ Spartan Race Thailand ในประเทศไทย จัดงาน "TOA SPARTAN BKK CHALLENGE 2025" เทศกาลแข่งขันวิ่งวิบากระดับโลก นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เทศกาลวิ่งวิบากระดับโลก ถูกยกระดับความ ท้าทายจากสนามปกติ มาจัดที่ใจกลางมหานคร ณ ลานพาร์ค พารากอน เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคมที่ผ่านมา
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เผยว่า การร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ TOA ในการสนับสนุนกิจกรรมและกีฬาเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ‘Spartan Race’ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีความท้าทายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเป็นการแข่งขันวิ่งวิบาก (Obstacle Course Race) ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่หลากหลายและหนักหน่วงตลอดระยะทาง ไม่ใช่แค่การวิ่งเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ทักษะการปีน การห้อยโหน การแบกน้ำหนัก และความอดทนทางจิตใจเพื่อเอาชนะทุกขีดจำกัดของตนเอง เปรียบเสมือนกับแบรนด์ TOA ที่มีความแข็งแกร่งและอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง 61 ปี
ด้วยบททดสอบความแข็งแกร่งและความท้าทายกับด่านจำลองการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านสุดโหดทั้ง 6 ด่าน ที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานของ Spartan Race สากล เพื่อทดสอบทั้งพละกำลัง (Strength) ความคล่องตัว (Agility) และความมุ่งมั่นทางจิตใจ (Mental Toughness) ประกอบด้วย 1. ด่านข้ามกำแพงสูง 4 ฟุต (4 Feet Wall) 2. ด่านห้อยโหน (Monkey Bar) 3. ด่านข้ามกำแพงเอียง (Inverted Wall) 4. ด่านปีนเชือก (Rope Climb) 5. ด่านลากถุงปูนถ่วงน้ำหนัก (Plate Drag) 6. ด่านแบกถัง (Bucket Carry)
ทำให้งานนี้ได้รับกระแสการตอบรับอย่างล้นหลามตลอดสองวันของการแข่งขัน ซึ่งเป็นบรรยากาศของความมุ่งมั่น ความพยายามของทุกคนที่ปลายทางไม่ใช่แค่ตำแหน่งบนโพเดี้ยมหรือเหรียญที่ระลึก แต่มันคือความแข็งแกร่งของร่างกาย ความพร้อมของจิตใจ และการก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของเหล่านักรบสปาร์ตัน สะท้อนกระแสความนิยมและเทรนด์การออกกำลังกายแนว Spartan ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“สำหรับความสำเร็จในการนำเอา Spartan Race เข้ามาสู่ใจกลางกรุงเป็นครั้งแรกนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของการผนึกกำลังของ Spartan Race และ TOA รวมถึงพันธมิตรของ TOA ได้แก่ Volt (โวลท์) แบรนด์ชุดกีฬา และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ที่ได้ร่วมยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์และสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามจริงกับงานใหญ่ปิดท้ายปี “2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24HR Presented by TOA” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Wisdom Valley พัทยา ระหว่างวันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2568 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 5,000 คน ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/spartanracethailand” นายจตุภัทร์กล่าวทิ้งท้าย