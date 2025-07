Pierre Algret นักสปาร์ตันหนุ่มชาวฝรั่งเศส ผงาดครองแชมป์โอเวอร์ออล ประเภท SUPER Elite ศึกสปาร์ตัน เรซ ไทยแลนด์ 2025 ที่เขาใหญ่

Pierre Algret นักสปาร์ตันหนุ่มชาวฝรั่งเศส ที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่มาเลเซีย ผงาดครองแชมป์โอเวอร์ออล ประเภท SUPER Elite ศึกสปาร์ตัน เรซ ไทยแลนด์ 2025 สนามที่สอง ในรายการ “2025 Khao Yai Spartan Race Weekend (Thailand National Series) Presented by AccessXtreme” ขณะที่ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ ประกาศศักดากระหึ่มเป็นนักสู้ไทยที่ทำผลงานดีที่สุดสองสนามติดต่อกัน! ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก วิ่งฝ่าธรรมชาติมรดกโลกสองข้างทาง ที่พาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “2025 Spartan Race Thailand” เปิดฉากการชิงชัยสนามที่สอง แห่งปี 2025 ในรายการ “2025 Khao Yai Spartan Race Weekend (Thailand National Series) Presented by AccessXtreme” ณ พาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกกับการเปิดประตูสู่ภาคอีสานในงานวิ่งลิขสิทธิ์ระดับโลก! และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับสนาม Thailand National Series ในประเทศไทย ระยะ SPRINTกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก ภาครัฐและเอกชนกว่า 10 องค์กรร่วมผลักดัน Inter Sport Tourism ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “2025 Spartan Race Thailand” สุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยาการแข่งขันสนามที่ 2 รายการ 2025 Khao Yai Spartan Race Weekend (Thailand National Series) Presented by AccessXtreme บรรยกาศเต็มที่ความคึกคัก โดยมีนักกีฬาเกือบ 4 พันคนกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ร่วมพิชิตเส้นทางเขาใหญ่ วิ่งฝ่าธรรมชาติมรดกโลกสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและขุนเขา ส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลก โดยคาดเงินสะพัดมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท นอกจากนักสู้สปาร์ตันทั่วไปแล้ว ยังมีการแข่งขันสำหรับสปาตันคิดส์รอน้องๆ อีกด้วยในส่วนการแข่งขันของวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม ได้มีการชิงชัยในประเภทSUPER ระยะ 10 กิโลเมตร + 25 ด่าน ผลการชิงชัยปรากฏว่า แชมป์โอเวอร์ออล SUPER Elite ตกเป็นของ Pierre Algret นักสปาร์ตันหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่มาเลเซีย เข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 49.41 นาที ตามด้วยอันดับที่ 2 Chris Davis จากฮ่องกง ทำเวลาได้ 54.36ส่วนอันดับที่ 3 เป็นทาง “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มสุดแกร่งจากสังกัด สปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ทำเวลาได้ 55.54 นาที พร้อมกับเป็นนักสปาร์ตันไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามนี้ และนับเป็นคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดสองสนามติดต่อกัน หลังจากเพิ่งสร้างผลงานในสนามแรกที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ในส่วนของ SUPER Elite หญิง อันดับที่ 1 คือ Melissa Campos จากฟิลิปปินส์ ทำเวลา ได้ 1.01.54 ชั่วโมง ถัดมาอันดับที่ 2 Maggie Cvetkovic จากฮ่องกง ทำเวลาได้ 1.20.04 ชั่วโมง และอันดับที่ 3 พิมพรรณ เงินเทศ นักกีฬาสาวไทย ทำเวลาได้ 1.54.11 ชั่วโมง ซึ่งเป็นนักกีฬาสปาร์ตันสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันสนามนี้อีกด้วยสำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 จะชิงชัยระยะการแข่งขัน SPRINT ระยะ 5 กิโลเมตร + 20 ด่าน และระยะ KIDS ระยะ 0.8 - 3.2 กิโลเมตร + ด่าน ซึ่งนอกจากเหรียญและเสื้อฟินิชเชอร์ที่รอสปาร์ตันทุกคนที่หลังเส้นชัยแล้ว มากกว่านั้นยังมีรางวัลมอบให้กับ Top 3 ในแต่ละประเภทการแข่งขันอีกด้วยคือ ประเภท ELITE ได้รับโล่และเงินรางวัลตามลำดับ และประเภท AGE GROUP ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ!!!