หนุ่มอิตาลี ผงาดแชมป์ Super 10 กม. เบนซ์ วอริเออร์ ปลื้มทำผลงานเยี่ยมที่บ้านเกิด ในศึกสปาร์ตัน เรซ เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Davide Liu นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มอิตาลีสุดแกร่ง! ผงาดแชมป์ระยะ Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค ขณะที่นักกีฬาไทยที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นทาง “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ สุดปลื้มโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในบ้านเกิดของตัวเอง ในศึกเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่าน สปาร์ตัน เรซ เชียงใหม่ สนามที่ 4 ของซีซั่น 2025

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ , กองทัพบก และจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในรายการ “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ซึ่งในซีซั่น 2025 เป็นสุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา พร้อมรับนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ล่าสุดศึกเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่าน “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ได้เปิดฉากประชันเป็นสนามที่ 4 ของซีซั่นนี้ในรายการ “2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR” ซึ่งมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันตบเท้ามาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 โดยจะแข่งขันประเภท Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค, Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค, Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค, Hurricane Heat 12 ชม. และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค

โดยการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เป็นการชิงชัยในระยะ Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสปาร์ตันชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงบรรดาเหล่าน้องๆ สปาร์ตันคิดส์ ที่เข้าร่วมประชันความแข็งแกร่ง ฝ่าด่านโหด ทั้งการแบกของ ลุยโคลน โหนเชือก ปีนตาข่าย ไต่กำแพง และด่านสุดหินต่างๆ อีกมากมายกันอย่างสนุกสนาน

ในส่วนของผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ที่ระยะ Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค ประเภท Elite Overall ปรากฏว่า อันดับ 1 ตกเป็นของ Davide Liu นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มวัย 28 ปีจากอิตาลี ที่ฝ่าด่านโหดสุดเดือดทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกได้สำเร็จด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 9.36 นาที ขณะที่อันดับ 2 Gabe Heck วัย 33 ปีจากสหรัฐอเมริกา เวลา 1 ชั่วโมง 13.41 นาที และอันดับ 3 Ryoma Sugata วัย 27 ปีจากญี่ปุ่น เวลา 1 ชั่วโมง 16.12 นาที

ขณะที่นักกีฬาสปาร์ตันชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันสนามนี้ตกเป็นของ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มสุดแกร่งวัย 36 ปีจากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ซึ่งยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกร่งต่อเนื่อง และล่าสุดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบ้านเกิดของตัวเองด้วยการเข้าเส้ยชัยที่เวลา 1 ชั่วโมง 22.25 นาที

“เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ เปิดเผยว่า ส่วนตัวเป็นชาวเชียงใหม่ และจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการที่ได้เข้าร่วมแข่งขันสปาร์ตันเชียงใหม่ที่บ้านเกิดของตัวเอง และยังทำผลงานเป็นคนไทยดีที่สุดในการแข่งขันก็ทำให้ตนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และดีใจที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อม จนก้าวมาทำผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องในปัจจุบัน

สำหรับสนามที่ 5 ปิดฤดูกาลจะแข่งขันกันในรายการ 2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24 HR ที่วิสดอม วัลเล่ย์ เขาไม้แก้ว พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน โดยจะมีการแข่งขันประเภท Beast 21K, Super 10K, Sprint 5K และ Spartan Hurricane Heat 24HR ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)












