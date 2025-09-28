หนุ่มอิตาลี ผงาดแชมป์ Super 10 กม. เบนซ์ วอริเออร์ ปลื้มทำผลงานเยี่ยมที่บ้านเกิด ในศึกสปาร์ตัน เรซ เชียงใหม่

Davide Liu นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มอิตาลีสุดแกร่ง! ผงาดแชมป์ระยะ Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค ขณะที่นักกีฬาไทยที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นทาง “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ สุดปลื้มโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในบ้านเกิดของตัวเอง ในศึกเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่าน สปาร์ตัน เรซ เชียงใหม่ สนามที่ 4 ของซีซั่น 2025
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ทีเส็บ , กองทัพบก และจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในรายการ “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ซึ่งในซีซั่น 2025 เป็นสุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา พร้อมรับนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
ล่าสุดศึกเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่าน “Amazing Spartan Race Thailand 2025” ได้เปิดฉากประชันเป็นสนามที่ 4 ของซีซั่นนี้ในรายการ “2025 Chiang Mai Spartan Trifecta Weekend (Thailand National Series) & HH12HR” ซึ่งมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันตบเท้ามาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 โดยจะแข่งขันประเภท Beast 21 กม. 30 ด่านอุปสรรค, Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค, Sprint 5 กม. 20 ด่านอุปสรรค, Hurricane Heat 12 ชม. และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค
โดยการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เป็นการชิงชัยในระยะ Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค และ Spartan Kids 0.8-3.2 กม. 10+ ด่านอุปสรรค ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสปาร์ตันชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงบรรดาเหล่าน้องๆ สปาร์ตันคิดส์ ที่เข้าร่วมประชันความแข็งแกร่ง ฝ่าด่านโหด ทั้งการแบกของ ลุยโคลน โหนเชือก ปีนตาข่าย ไต่กำแพง และด่านสุดหินต่างๆ อีกมากมายกันอย่างสนุกสนาน
ในส่วนของผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ที่ระยะ Super 10 กม. 25 ด่านอุปสรรค ประเภท Elite Overall ปรากฏว่า อันดับ 1 ตกเป็นของ Davide Liu นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มวัย 28 ปีจากอิตาลี ที่ฝ่าด่านโหดสุดเดือดทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกได้สำเร็จด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 9.36 นาที ขณะที่อันดับ 2 Gabe Heck วัย 33 ปีจากสหรัฐอเมริกา เวลา 1 ชั่วโมง 13.41 นาที และอันดับ 3 Ryoma Sugata วัย 27 ปีจากญี่ปุ่น เวลา 1 ชั่วโมง 16.12 นาที
ขณะที่นักกีฬาสปาร์ตันชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันสนามนี้ตกเป็นของ “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มสุดแกร่งวัย 36 ปีจากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ซึ่งยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแกร่งต่อเนื่อง และล่าสุดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบ้านเกิดของตัวเองด้วยการเข้าเส้ยชัยที่เวลา 1 ชั่วโมง 22.25 นาที
“เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ เปิดเผยว่า ส่วนตัวเป็นชาวเชียงใหม่ และจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการที่ได้เข้าร่วมแข่งขันสปาร์ตันเชียงใหม่ที่บ้านเกิดของตัวเอง และยังทำผลงานเป็นคนไทยดีที่สุดในการแข่งขันก็ทำให้ตนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และดีใจที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อม จนก้าวมาทำผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องในปัจจุบัน
สำหรับสนามที่ 5 ปิดฤดูกาลจะแข่งขันกันในรายการ 2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24 HR ที่วิสดอม วัลเล่ย์ เขาไม้แก้ว พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน โดยจะมีการแข่งขันประเภท Beast 21K, Super 10K, Sprint 5K และ Spartan Hurricane Heat 24HR ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)