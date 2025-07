ปิดฉากความสำเร็จยิ่งใหญ่! Spartan KhaoYai ” ปิแอร์“ ชาวฝรั่งเศส ควบ 2 แชมป์ ”รันริโอ“ ประกาศ” จัดเต็ม มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่

ปิดฉากความสำเร็จยิ่งใหญ่! Spartan KhaoYai ” ปิแอร์“ ชาวฝรั่งเศส ควบ 2 แชมป์ ”รันริโอ“ ประกาศ” จัดเต็ม มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่สุดคึกคัก Spartan Trifecta Weekend 2025 นักกีฬาทั่วโลกแห่สมัครล้นหลาม !สุดแกร่ง! Pierre Algret นักสปาร์ตันหนุ่มชาวฝรั่งเศส ผงาดคว้าดับเบิ้ลแชมป์ศึกสปาร์ตัน เรซ ไทยแลนด์ 2025 สนามที่สอง ในรายการ “2025 Khao Yai Spartan Race Weekend (Thailand National Series) Presented by AccessXtreme” ควงแขน “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ สร้างชื่อเป็นคนไทยทำผลงานดีที่สุด 2 ระยะทั้งระยะ SUPER-SPRINT สุดคึกคัก วิ่งท่ามกลางธรรมชาติมรดกโลก ณ พาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก ภาครัฐและเอกชนกว่า 10 องค์กรร่วมผลักดัน Inter Sport Tourism ผนึกกำลังจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “2025 Spartan Race Thailand” สุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยาล่าสุดการแข่งขันสนามที่ 2 สองแห่งปี 2025 ซึ่งเป็นครั้งแรกกับการเปิดประตูสู่ภาคอีสาน ในงานวิ่งลิขสิทธิ์ระดับโลก! ในรายการ “2025 Khao Yai Spartan Race Weekend (Thailand National Series) Presented by AccessXtreme” และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับสนาม Thailand National Series ในประเทศไทย ระยะ SPRIN ณ พาโค่ บาย เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้นเมื่อ 12-13 กรกฎาคม 2568บรรยากาศของ “เขาใหญ่ สปาร์ตัน เรซ” สุดคึกคัก มีนักกีฬาเกือบ 4 พันคนกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ร่วมพิชิตเส้นทางเขาใหญ่ วิ่งฝ่าธรรมชาติมรดกโลกสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและขุนเขา ส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลก โดยคาดเงินสะพัดมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท นอกจากนักสู้สปาร์ตันทั่วไปแล้ว ยังมีการแข่งขันสำหรับสปาตันคิดส์อีกด้วยในส่วนของผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เป็นการชิงชัยวันสุดท้ายในระยะการแข่งขัน SPRINT ระยะ 5 กิโลเมตร + 20 ด่าน และระยะ KIDS ระยะ 0.8 - 3.2 กิโลเมตร + ด่าน โดยไฮไลต์อยู่ที่ประเภท SPRINT Elite Overall ผลปรากฏว่า Pierre Algret นักสปาร์ตันหนุ่มชาวฝรั่งเศสวัย 29 ปีที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่มาเลเซีย ซึ่งเมื่อวานเพิ่งคว้าแชมป์โอเวอร์ออล SUPER Elite สร้างผลงานร้อนแรงต่อเนื่องฝ่าบททดสอบสุดโหดเข้าเส้ยชัยคนแรกด้วยเวลา 24.56 นาที ส่งผลให้ผงาดคว้าดับเบิ้ลแชมป์ของศึกเขาใหญ่ สปาร์ตัน เรซ 2025 ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่อันดับ 2 เป็นทางด้านของ Martin Pauvert หนุ่มชาวฝรั่งเศสวัย 34 ปี ที่ทำเวลาตามเข้ามาที่ 27.45 นาที และอันดับ 3 Wataru Takeuchi วัย 30 ปีจากญี่ปุ่น ทำเวลาได้ 28.15 นาที ส่วนนักกีฬาสปาร์ตันคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดยังคงเป็น “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มสุดแกร่งจากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลาได้ 31.44 นาที พร้อมกับสร้างชื่อเป็นดับเบิ้ลแชมป์คนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการนี้ทั้งในระยะ SUPER เมื่อวานนี้ และล่าสุดวันนี้ในระยะ SPRINTด้านผลการแข่งขันประเภท SPRINT Elite หญิง อันดับ 1 ตกเป็นของ Melissa Campos นักกีฬาสปาร์ตันสาวจากฟิลิปปินส์ วัย 31 ปี ทำเวลา ได้ 30.54 นาที, อันดับ 2 Mindy Archer วัย 38 ปีจากสหรัฐอเมริกา ทำเวลาได้ 33.33 นาที และอันดับ 3 Maggie Cvetkovic วัย 42 ปีจากฮ่องกง ทำเวลาได้ 41.12 นาทีสำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก “2025 Spartan Race Thailand” สนามที่สาม ในรายการ 2025 Chonburi Spartan Kids จะจัดขึ้นที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 และวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยจะมีการแข่งขันประเภท Spartan Kids 0.8-3.2K