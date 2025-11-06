กนอ. ขยายพื้นที่นิคมฯ ‘เอเพ็กซ์กรีน’ หวังดึงทุน New S-Curveหมื่นล้านบ.

กนอ.จับมือ เอเพ็กซ์ ปาร์ค ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เพื่อขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีนฯ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S-Curve และ New S-Curve หวังดึงมูลค่าการลงทุน 1หมื่นล้านบาท
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาร่วมดำเนินงาน เพื่อขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด เป็นผู้ลงนาม
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเติบโตของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S-Curve และ New S-Curve รวมถึงรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายภาครัฐ
การลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาร่วมดำเนินงานกับ บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด เพื่อขยายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท โดยจะพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มอีกประมาณ 459 ไร่ เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต S-Curve และ New S-Curve
ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่นิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน (ส่วนขยาย) จะเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรม โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พอลิเมอร์ สาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน และกลุ่ม Data Center ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุน
“ด้วยศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของบริษัทฯ มั่นใจว่า นิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยคาดว่า หากพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายแล้วเสร็จจะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มประมาณ 5,000 คน และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมสามารถเติบโต 1% ตามเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ” นายสุเมธ กล่าว
นายณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าให้นิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน เป็นศูนย์กลางแห่งโอกาสและนวัตกรรม ในการรองรับการลงทุนใหม่ โดยจะใช้งบลงทุนรวมกว่า
895 ล้านบาท สำหรับพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายให้เกิดความพร้อมในทุกมิติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มองหาทำเลคุณภาพ ซึ่งการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศสามารถเข้ามาลงทุนสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งอยู่ในตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรูปแบบอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 2,191 ไร่ โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แล้วเสร็จ พร้อมให้บริการขาย/ให้เช่าพื้นที่ได้ภายใน 2 ปี ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้นิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า 2,651 ไร่ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี