อีสท์ วอเตอร์ จับมือ สกพอ. MOU เสริมแกร่งชุมชน หนุนการพัฒนาพื้นที่อีอีซีอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังลงนาม MOU กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อีอีซี ให้สามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ภายใต้บันทึกข้อตกลง อีสท์ วอเตอร์และสกพอ. จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่อีอีซี ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้สามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. กล่าวว่า “สกพอ. มีพันธกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและยั่งยืน การลงนาม MOU กับอีสท์ วอเตอร์ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่อีอีซี ให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชน เพื่อผลักดันสู่การเชื่อมโยงประโยชน์จากนักลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน”
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า “อีสท์ วอเตอร์มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า 30 ปี เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับ สกพอ. ในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนให้เข้มแข็ง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อีอีซีให้มีความสมบูรณ์ อันนำไปสู่เป้าหมาย NET ZERO และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันอีอีซีให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน