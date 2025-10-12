”เอส“ เดินเกมส์ลุยปี 69 ส่งน้ำสีเรืองแสงเอาใจเจนซ่า

“เอส” เปิดเกมส์บุกปี 69 จับฐานเด็กรุ่นใหม่เจน Z จัดหนักรุกตลาดน้ำอัดลมสี เปิดตัวนวัตกรรมสุดจึ้ง ครั้งแรกของน้ำสีส่องไฟเรืองแสง เติม Gen ซ่า ให้จ้ากล้าเป็นตัวเอง
นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดน้ำอัดลมสีได้รับความสนใจจากกลุ่ม Gen Z ทำให้มีการเปิดตัวรสชาติใหม่ๆ และกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันตลาดน้ำอัดลมสีมีมูลค่าทางการตลาด 17,391 ล้านบาท มีการเติบโตเชิงปริมาณชะลอตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา -6% (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว กันยายน 2567 – สิงหาคม 2568) ในขณะที่น้ำอัดลมสีเอสสามารถยืนหนึ่งได้ในตลาดด้วยการเติบโต 6% (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว กันยายน 2567 - สิงหาคม 2568) เป็นการเติบโตเหนือกว่าตลาดน้ำอัดลมสี และเติบโตเหนือคู่แข่งอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่องทาง Modern Trade ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเติบโตสูงที่สุดถึง 24.6% (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว เดือนมิถุนายน 2568)
“ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากความหลากหลายและรสชาติที่โดนใจ พร้อมการสื่อสารที่โดนใจมาโดยตลอด ปัจจุบันมีกว่า 10 รสชาติ โดยมี ‘เอส ลิ้นจี่’ ‘เอส เกรปเบอร์รี่’ และ ‘เอส กามิกาเซ่’ ขับเคลื่อนความสำเร็จ มาครั้งนี้เราต้องการมาสร้างสีสันให้กับตลาดน้ำอัดลมสี รวมทั้งระเบิดความสนุกและแปลกใหม่ขณะดื่ม ด้วยการสร้างสรรค์ est Glow Edition น้ำอัดลมสีเรืองแสงครั้งแรกของประเทศไทย 4 สี 4 รสชาติจากส่วนผสมที่ ลงตัวของผลไม้หลากหลายชนิด ภายใต้แคมเปญ ‘est Gen ซ่า จ้าเกินเบลอร์’ ให้ Gen ซ่าได้สัมผัส”
ทั้งนี้เอสเชื่อว่าความ Awesome ของ Gen ซ่า เจิดจ้าเกินจะปิดไว้ได้ จึงสร้างสรรค์แคมเปญ “est Gen ซ่า จ้าเกินเบลอร์” ที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen ซ่า ที่มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ผ่าน 4 กลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่
1. รสชาติผลไม้ที่แตกต่างแต่เข้ากันอย่างลงตัว: est Glow Edition ทั้ง 4 รสชาติ เป็นการมิกซ์ผลไม้สุดฮิตหลากหลายชนิดอย่างลงตัว ออกมาเป็นสูตรเฉพาะของ “แลปซ่า” ของเอสที่ทุกคนต้องอยากลิ้มลอง แถมยังมาพร้อมคาแรกเตอร์สุดคิวท์ และที่พิเศษก็คือแต่ละรสชาติวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟในแต่ละช่องทางจำหน่าย
2. สร้างประสบการณ์การดื่มผ่านคอนเซปต์ที่โดนใจ Gen Z:ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ให้สีและความใสของน้ำในเลเวลที่เหมาะสมทำให้เกิดการกระจายและการหักเหของแสงผ่านของเหลวได้ดีเมื่อส่องไฟ ทำให้เกิดการเรืองแสงในที่มืด ให้ Gen Z ได้ประสบการณ์การดื่มแบบ Awesomeและสร้างสรรค์ Creativity ในการดื่ม
3. พรีเซนเตอร์โดนใจ Gen ซ่า: นึกถึงความซ่าความสนุก ก็ต้องนึกถึง 4 หนุ่ม GELBOYS “นิว-ชยภัค” “ไปป์-มนธภูมิ” “พีเจ-มหิดล” และ ”เลออน เซ็ค” ที่มาสะท้อนความซ่าซี้ด ของ est Glow Edition แต่ละรสชาติได้อย่างลงตัว โดยภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “แลปจ้า” ทั้ง 4 หนุ่ม GELBOYS สวมบทบาทเป็นนักทดลองสุดซ่า โดดเด่นด้วยเทคนิค/ไอเดีย Glow In the Dark ที่เน้นการเรืองแสงในความมืด สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสดใสและเรืองแสงในความมืดเมื่อใช้ไฟส่อง ซึ่งสะท้อนความสนุกของ Gen ซ่า
4. สื่อสารแหวกแนวโดนใจกลุ่มวัยรุ่น: จัดเต็มการสื่อสาร 360 องศา ทั้งสื่อออนไลน์สุดครีเอทีฟ กิจกรรม TikTok Challenge ผ่านแผ่นเสียงเพลงจากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ให้เหล่า Content Creator ออกมาโชว์ความซ่า ความจ้าของตัวเอง ตลอดจน OOH Media สุดจ้า ที่สร้างสีสันให้กับวงการด้วยสื่อโฆษณานอกบ้านสุดล้ำ เช่น จอ LED สร้างสีสันเรืองแสงจ้าใจกลางเมือง พร้อมด้วยบิลบอร์ดเรืองแสงจ้าทั่วกรุง สร้างสีสันยามค่ำคืน
อีกทั้งจัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “เอส เปิดปฏิบัติการแลปซ่าจ้าเกินเบล๊อร์” และเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมฮุคใจ Gen ซ่า อีกเพียบ! อีเว้นท์เรืองแสงที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวแคมเปญฯ โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ ที่นำแสดงโดย 4 หนุ่ม GELBOYS พรีเซนเตอร์สุดจ้า มาชวน Gen ซ่า ร่วมโชว์ทดลองมิกซ์รสชาติสุดซ่าของ est Glow Edition ทั้ง 4รสชาติ ที่อร่อย ซ่า ลงตัว พร้อมกิจกรรมสุดสนุกและเซอร์ไพรส์จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวมัมแถวบน
นอกจากนี้ยังเป็น Passion Supporter สนับสนุนหลากหลายกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ Gen ซ่า ได้ปลดปล่อย Passion ของตัวเอง รวมตัวกันสร้างแสงแห่งความจ้าของตัวเอง ให้เกินเบลอร์ ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีนี้แบบจอสระอึ้งกันเลย ทั้งการร่วมสนับสนุนงาน “Siam Halloween ปิดสยาม มันส์สยอง” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ให้ Gen Z และผู้ร่วมงานได้ ล่า-ท้า-ลอง สูตรลับในตำนานของ “est แลปจ้าสูตรสยอง” พร้อมด้วยการสนับสนุนคอนเสิร์ต Monster Music Festival 2025 เทศกาลดนตรีของ Gen ซ่า ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ที่จัดเต็มศิลปินกว่า 150 ชีวิต ขนกันมาแบบทุกแนวเพลง ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568 ปิดท้ายด้วยการสนับสนุนรายการวาไรตี้ GELTY (GELBOYS Variety) ที่จะมาสานต่อความสัมพันธ์ของเจลบอยทั้ง 4 ที่เชื่อได้ว่าจะต้องจ้าเกินเบลอร์แน่นอน
”สำหรับปี 2569 เอส ยังคงเดินหน้าตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์เอสที่สนับสนุน Passion ของ Gen Z ผ่าน Culture Gen Z ลุยกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มวัยรุ่น และขยายการเติบโตในกลุ่มน้ำอัดลมสี ล่าสุดปล่อย est Glow Edition ที่เป็นมากกว่าน้ำอัดลม โดยเป็นสัญลักษณ์ของความกล้า ความสนุก มีสีสัน ที่สะท้อนความ Awesome ของ Gen Zและมั่นใจว่าแคมเปญ ‘est Gen ซ่า จ้าเกินเบลอร์’ จะช่วยให้คนรุ่นใหม่แสดงความเป็นตัวของตัวเองและสนุกกับชีวิต เอสมั่นใจว่าจะยังคงเดินหน้าครองใจ Gen Z อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนและการเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งในตลาดน้ำอัดลม หลังจากประสบความสำเร็จจากแคมเปญในปี 2566–2568 ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมรวม“ นางสาวสุภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย.