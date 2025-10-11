“เมกาบางนา” จัดเต็มโค้งท้ายปี “แฟชั่น-อาหาร” ร้านดังเรียงคิวเปิด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ตอกย้ำความแข็งแกร่งภายใต้แนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” ด้วยแนวทางการบริหารศูนย์ฯ ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติของการใช้ชีวิต ผ่านกลยุทธ์การบริหาร TENANT MIX อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ซึ่งในปี 2568 ศูนย์ฯ ได้เปิดตัวร้านค้าใหม่หรือปรับโฉมใหม่รวมแล้วกว่า 86 ร้าน เตรียมเร่งเครื่องเต็มสูบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทุ่มงบการตลาดกว่า 88 ล้าน จัดเต็มแคมเปญและกิจกรรมการตลาด ตั้งแต่ เทศกาลฮาโลวีน เฉลิมฉลองคริสต์มาสปีใหม่ และงานเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าการเติบโตของยอดผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ไว้มากกว่า 10% ตลอดปี
นางสาววรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “ปี 2568 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่เมกาบางนาเดินหน้าอย่างมั่นคงในการพัฒนาศูนย์การค้าฯ อย่างรอบด้าน ทั้งการคัดเลือกแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้บริโภค ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดประสานกับเทรนด์ และพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าอย่างใกล้ชิด”
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 นี้ เราเตรียมเปิดตัวแบรนด์ร้านค้าที่เป็น MAGNET ที่ลูกค้าชื่นชอบ ช่วยกระตุ้นการมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ และสร้างสีสันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขได้เป็นอย่างดี พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมกาบางนาในฐานะ ‘YOUR EVERYDAY MEETING PLACE’ ศูนย์การค้าที่ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้ง แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเลือกใช้ชีวิต พบปะ และสร้างประสบการณ์ร่วมกันในทุกวัน โดยเชื่อมั่นว่าจะมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในปี 2568 นี้ เติบโตมากกว่า 10% จากปีที่ผ่านมา
เสริมแกร่งด้วย TENANT MIX ที่ตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์
ด้วยวิสัยทัศน์อันชัดเจนภายใต้แนวคิด ‘YOUR EVERYDAY MEETING PLACE’ สะท้อนความมุ่งมั่นในการคัดสรรร้านค้าและบริหาร TENANT MIX อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเทรนด์ และความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ปัจจุบัน เมกาบางนามีอัตราการเช่าเต็ม 100% โดยมีผู้เช่าหลักที่ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดลูกค้าอย่าง IKEA, CENTRAL@MEGABANGNA, HOMEPRO, BIG C EXTRA และ MEGA CINEPLEX เสริมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์บริการต่างๆ อีกมากกว่า 900 ร้านค้า ทำให้เมกาบางนามีความแข็งแกร่งในฐานะศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก
ตลอดปี 2568 เมกาบางนามีร้านค้าเปิดให้บริการใหม่รวมกว่า 86 ร้าน ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ทั้งอาหาร แฟชั่น และบิวตี้ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเมกาบางนา ในฐานะ STRATEGIC LOCATION ที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งถือเป็นฤดูกาลทองของธุรกิจค้าปลีก เมกาบางนาเตรียมเปิดตัวร้านค้าใหม่ที่จะเป็น MAGNET สำคัญ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของเมกาบางนา ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งร้านอาหารแบรนด์ดังนานาชาติ อาทิ KATSU MIDORI ซูชิสายพานเจ้าดังจากประเทศญี่ปุ่น สร้างปรากฏการณ์คิวยาวแน่น, TONKATSU AOKI ตำนานทงคัตสึจิ้มเกลือเจ้าแรกในญี่ปุ่น ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ, CHICHA SAN CHEN คาเฟ่ชานมไข่มุก ชาพรีเมียมจากไต้หวัน การันตีด้วยรางวัล SUPERIOR TASTE AWARDS จาก ITI 6 ปีซ้อน, อันเกิม-อันก๋า (AN CAM AN CA) อาหารเวียดนามในมิติใหม่ไอเดียสร้างสรรค์โดยเครือ IBERRY GROUP, SOLSOT ร้านข้าวอบหม้อดินชื่อดังจากเกาหลี ชูเอกลักษณ์ SOTBAP หรือข้าวอบหม้อหินที่ด้านล่างนุ่ม ด้านล่างกรอบหอมแบบข้าวก้นหม้อ และ TWG TEA ร้านน้ำชาแบรนด์หรูจากสิงค์โปร์
นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์แฟชั่นและบิวตี้ชั้นนำ อาทิ ACMÉ DE LA VIE (ADLV) เสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นจากเกาหลีใต้ ที่เปิดตัว คอนเซ็ปต์สโตร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย, TWO TWICE แบรนด์แฟชั่นดัง ฮิตติดกระแสไวรัลเอาใสสาวๆ GEN Z และ RITUALS แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและเครื่องหอมสำหรับใช้ภายในบ้าน นำเข้าจากอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ CASETIFY ร้านจำหน่ายเคสโทรศัพท์ที่ทนทานและปกป้องได้มากที่สุด โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดเก๋ และ TOP TOY ร้านแฟลกชิปสโตร์ที่รวมของเล่นอาร์ตทอย ลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ดังหลากหลาย
ในขณะที่ร้านค้าที่เริ่มเปิดบริการใหม่ตั้งแต่มกราคม - ปัจจุบัน ล้วนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละร้านค้าได้วางแผนไว้ ทั้งในกลุ่มร้านอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือเสือร้องไห้, EAT AM ARE GOOD STEAK, BINCHO สาขาแรกในประเทศไทย, KHAO-SO-I, หนึ่ง นม นัว SIGNATURE, WARABIMOCHI KAMAKURA, EMILY'S เส้นหมี่ไก่ฉีก และ SMILEYHOUND CAFÉ สาขาแรกของไทย กลุ่มแบรนด์แฟชั่นบิวตี้ และไลฟ์สไตล์ อาทิ GUCCI BEAUTY, BURBERRY BEAUTY, CREED, LULULEMON, URBAN REVIVO, BEYOND THE VINES และร้าน MUJI โฉมใหม่ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก เป็นต้น
โดยร้านค้าแบรนด์ MAGNET ระดับประเทศและต่างประเทศเป็นร้านยอดนิยมของกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง ซึ่งการเปิดตัวแบรนด์เหล่านี้ไม่เพียงช่วยขยายพอร์ตสินค้าและบริการ แต่ยังช่วยดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มครอบครัว วัยทำงาน และนักช้อปสายเทรนด์ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เสริมให้เมกาบางนาเป็นสถานที่ที่ลูกค้าเลือกเป็น “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” อย่างแท้จริง
อัดแน่นแคมเปญและกิจกรรมการตลาดไตรมาส 4 จัดเต็มตลอดซีซัน
เพื่อตอกย้ำความเป็น “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” เมกาบางนาพร้อมเดินหน้าสร้างสีสันปลายปีด้วยการจัดเต็มกิจกรรมการตลาดและแคมเปญใหญ่ตลอดไตรมาส 4 โดยทุ่มงบการตลาดกว่า 88 ล้านบาท อาทิ “MEGA HALLOWEEN 2025” แคมเปญต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ที่จะเปลี่ยนโฉมศูนย์ฯ ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดลึกลับ ชวนตื่นเต้น, “MEGA MUSIC IN THE PARK” งานดนตรีสุดชิลในสวน, “MEGA HAPPINESS SEASON” การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ที่พร้อมตกแต่งพื้นที่ศูนย์ฯ ให้สวยงามเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองความสุข, “ADVENT CALENDAR” แคมเปญสุดพิเศษประจำปี แจกของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ให้สมาชิก MEGA SMILE REWARDS รวมถึง “MEGA COUNTDOWN” คอนเสิร์ตเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปี ที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอย
กิจกรรมเหล่านี้ยังผสานพลังกับพันธมิตร ร้านค้าชั้นนำและผู้เช่าจำนวนมาก เพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะเทศกาลที่ทั้งสนุกและคุ้มค่า พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ยกระดับให้การมาใช้บริการที่เมกาบางนาในช่วงปลายปีนี้เต็มไปด้วยความประทับใจ และความคุ้มค่าในทุกๆ การใช้จ่าย
“ด้วยแนวทางการบริหารศูนย์การค้า ผสานการคัดสรร TENANT MIX ที่หลากหลาย และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เมกาบางนาจึงก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบวงจรของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกอย่างแท้จริง ตอกย้ำแนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” จุดหมายผู้คนทุกกลุ่ม ที่มารวมตัวกันเพื่อจับจ่าย พักผ่อน ทำกิจกรรม และสร้างโมเมนต์ที่มีคุณค่าในทุกวัน” นางสาววรรณวิมล กล่าว