เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา มุ่งยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศทุกมิติ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2024” อย่างยิ่งใหญ่โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผลเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธาน ในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติและสร้างความ พึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญ โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร นางวิลาสินี พุทธิการันต์ คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และประธานกรรมการบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัดนางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Country leadNielsenIQ Thailand บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวสกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯโดยนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2024” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศ และร่วมกันยกระดับการให้บริการด้านการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ ทั้งในด้านการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่พร้อมรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ฯ ที่มุ่งมั่นสร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามเกณฑ์การตัดสินในแต่ละด้าน ที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการภายใต้มาตรฐานโครงการ “Muang ThaiLife Assurance Hospital Awards” รวมทั้งสิ้น 6ประเภทรางวัล จำนวน 31 รางวัล ได้แก่1.รางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2024” มาจากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนรวมสูงสุดของรางวัล ในแต่ละด้าน2.รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า3.รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการและการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า4.รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า5.รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มี การทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า6.รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ “Caring Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลการเข้ารับบริการและลดระยะเวลารอคอยการเข้ารับบริการของลูกค้าเมื่อออกจากโรงพยาบาล“ผมขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กรมุ่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้าถึงความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยในการเข้ารับบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนร่วมกัน ” นายสาระ กล่าวรายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติยศสูงสุด“The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2024”ได้แก่ “โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์”รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award””โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - โรงพยาบาล พญาไท 3อันดับ 2 - โรงพยาบาล สินแพทย์ รามอินทราอันดับ 3 - โรงพยาบาล แมคคอร์มิคโรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - โรงพยาบาล กรุงเทพเพชรบุรีอันดับ 2 - โรงพยาบาล ขอนแก่นรามอันดับ 3 - โรงพยาบาล บางปะกอก 9อินเตอร์เนชั่นแนลรางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์“Commitment to Success Award””โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์อันดับ 2 - โรงพยาบาล กรุงเทพอันดับ 3 - โรงพยาบาล หัวเฉียวโรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ 2 - โรงพยาบาล แพทย์รังสิตอันดับ 3 - โรงพยาบาล ลาดพร้าวรางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิทอันดับ 2 - โรงพยาบาล รามคำแหงอันดับ 3 - โรงพยาบาล โอเวอร์บรุ๊คโรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - โรงพยาบาล ธนบุรี ราษฎร์ยินดีอันดับ 2 - โรงพยาบาล วิภารามอันดับ 3 - โรงพยาบาล กรุงเทพจันทบุรีรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - โรงพยาบาล กรุงเทพอันดับ 2 - โรงพยาบาล พญาไท 2อันดับ 3 - โรงพยาบาล พญาไท 1โรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลอันดับ 2 - โรงพยาบาล พระรามเก้าอันดับ 3 - โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”โรงพยาบาลขนาดใหญ่อันดับ 1 - โรงพยาบาล นนทเวชอันดับ 2 - โรงพยาบาล เชียงใหม่ รามอันดับ 3 - โรงพยาบาล เอกชลโรงพยาบาลขนาดกลางอันดับ 1 - โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชาอันดับ 2 - โรงพยาบาล ธนบุรี ตรังอันดับ 3 - โรงพยาบาล กรุงเทพเมืองราช