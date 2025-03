“เอสโคล่า” เจาะใจGen Z รับซัมเมอร์ ชูแคมเปญ “เงยหน้าไปด้วยกัน” ดับร้อน

ผู้จัดการรายวัน360- “เอส โคล่า” เสิร์ฟความซ่าสุดปังรุกตลาดช่วงหน้าร้อน ตอกย้ำคอนเซปต์ “Born to be Awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง” ส่งแคมเปญใหม่ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน” เพื่อเปิดมุมมองใหม่ ชวนวัยรุ่น Gen Z ครีเอท Culture เงยหน้า ค้นหาประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ดึงพรีเซนเตอร์ตัวตึงตัวแทนทุก Culture ของคนเจนซ่า ทั้ง “เจฟ ซาเตอร์” “มีน นิชคุณ” และ Creator No.1 "สไปร์ท SPD" มาร่วมจุดพลุความซ่า จัดเต็มกิจกรรมการตลาดคอนเน็ก Gen Z พร้อมด้วยนวัตกรรม AI ผ่านแพคเกจจิ้งดีไซน์รูปแบบใหม่แหวกระบบ สร้างปรากฏการณ์ความ Awesome อีกครั้งให้กับตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทยนี้โดยเฉพาะนางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การรีแบรนด์ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘เอส โคล่า Born to be Awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง’ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องส่งให้เอส โคล่า สามารถครองใจและกลายเป็นแบรนด์เครื่องดื่มอัดลมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม Gen Z ส่งผลให้เอส โคล่า มีการเติบโตของยอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างยอดขายเชิงปริมาณเติบโตขึ้นถึง 19% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 – มกราคม 2568) เป็นการเติบโตเหนือตลาดในทุกช่องทาง ทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade”ในปีนี้เอส โคล่า เดินหน้าขับเคลื่อนความ Awesome ต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญรับซัมเมอร์ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน” โดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาภายใต้คอนเซปต์ เอส ผู้นำทุก Culture ของคนเจนซ่า อยากชวนทุกคนมาเงยหน้า แค่เงยหน้าก็ Awesome พร้อมซัพพอร์ททุก Passion ต่อยอดกับการดื่มเอสที่เงยหน้าก็สามารถจุดประกายไอเดีย หรือ Inspiration ใหม่ ๆ โดยเลือกใช้พรีเซนเตอร์ 3 ไอดอลที่เป็นตัวแทนของ Culture ในด้านต่าง ๆ ด้านดนตรี นำโดยศิลปินเบอร์แรงแห่งเอเชีย เจฟ ซาเตอร์ ที่ในแคมเปญนี้มีส่วนร่วมถ่ายทอด Passion ผ่านเพลงประกอบโฆษณา “Rise Up Together” ที่เจฟแต่งและ Produce ด้วยตัวเอง ส่วนด้านกีฬา นำโดย มีน นิชคุณ นักแสดง นายแบบ นักแสดง ที่ฉีกทุกกฎ ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ยังมีดีกรีนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปิดท้ายด้วยผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์ สไปร์ท SPD ครีเอเตอร์สุดซ่าเบอร์ต้น ๆ ของไทย เข้ามาร่วมจุดประกาย พร้อมกับสร้างปรากฏการณ์ความ Awesome ตลอดช่วงหน้าร้อนนี้ไปกันต่ออออ...อีกหนึ่งความพิเศษที่ เอส ต้องการสร้าง culture “Rise Up Together” เพื่อให้ทุกคน Awesome ไปด้วยกัน ผ่านกระป๋อง est cola ครั้งแรกที่เสิร์ฟข้อความเติมพลังบวกแบบกลับหัวมากถึง 37 ข้อความ บนกระป๋องขนาด 250 มล. และ 325 มล. ให้พวกเค้า Rising ขึ้นมาอีกครั้งผ่านการยกดื่มไม่เพียงเท่านั้น เอส โคล่า สุดล้ำทำถึง!! นำเทคโนโลยี AI เข้ามา Connect และสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z อย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างและนำหน้าคู่แข่งทางการตลาดผ่านตัวแพคเกจจิ้ง โดยแคมเปญนี้ใช้ AI เข้ามา Generate เพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง เพียง SCAN ข้างกระป๋องเอส แล้วใส่คำในสไตล์ตัวเอง จากนั้น AI จะช่วย Generate เพลงที่บ่งบอกถึงตัวตนของแต่ละคน โดยเอสถือเป็นแบรนด์เครื่องดื่มแรกที่ใช้ AI มาเพิ่มลูกเล่นทางการตลาด ผ่านการทำการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน Gen Z ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ แคมเปญ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน” ใช้การสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา ที่สร้างกระแสสื่อชวนทุกคนเงยหน้า โดยมีทั้งสื่อหลักอย่าง ภาพยนตร์โฆษณา และสื่อนอกบ้านอย่าง Billboard ที่จะเข้ามาช่วยปูพรม สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของความ Awesome ทั่วทุกพื้นที่ที่เป็นโลเคชั่นสำคัญของกรุงเทพฯสำหรับงาน “Rise up (F)est” ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 จัดที่สยามสแควร์ พื้นที่ของคนเจนซ่าและไอคอนิกของวัยรุ่น เพื่อผนึกพลังร่วมกันสร้างสีสันให้กับการเปิดตัวแคมเปญ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน” โดยรวบรวมทุก Culture ของคนเจนซ่ามาไว้ในงาน อาทิ การแข่งขัน Basketball shooting challenge, แฟชั่นโชว์สรีทสไตล์, มินิคอนเสิร์ตของ 4 หนุ่มจากซีรีส์ GELBOYS, Random Dance, บูธทำเล็บเจลลาย Limited ที่สนุกและสะท้อนความเป็นตัวเอง, ตู้ถ่ายรูปเลนส์ Fisheye มุมท็อปส์ พร้อมจุดเซลฟี่มากมายสไตล์ Gen Z ทั้งกระจกโค้งสุดชิค มือเล็บเจลยักษ์กระดกกระป๋องเอส, กำแพง T-Shirt wall นอกจากนั้นยังมีบูธ EAT & EST กับเมนูสุดฮิตที่ท้าให้ Gen Z มาเงยหน้า EAT แบบจัดเต็ม และเครื่องดื่ม est ที่ครีเอทมาเพื่องาน