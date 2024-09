เตรียมลุ้น ‘MINT AWARDS 2024’ งานประกาศรางวัลให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่และผลงานสุดฮอตแห่งปี

กลับมาอีกครั้งกับงาน MCHOICE 2024 อีเวนท์แห่งปีที่หลายคนรอคอย พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 4 ปี Mint Magazine ตอกย้ำความเป็นแหล่งรวมทุกคอนเทนต์สำหรับคนเจนเนอเรชั่นใหม่กับ MINT AWARDS 2024 งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับศิลปินดารารุ่นใหม่และผลงานสุดฮอตแห่งปี พร้อมกระทบไหล่นักแสดงชั้นนำมากมาย ในวันเสาร์ที่ 7กันยายน 2567 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7ICONSIAMมานับถอยหลัง... เตรียมลุ้นการประกาศผล MINT AWARDS 2024 กับรางวัล BEST COVER OF THE YEAR ที่สุดของปก Mint Magazine ที่คุณชื่นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ฉบับ Mint Vol.18 จนถึง Mint Vol.23, รางวัล BEST DIGITAL COVER OF THE YEAR ที่สุดของปกดิจิตอลของ Mint Magazine ที่คุณชื่นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 1 สิงหาคม 2567 และรางวัล Rookie of The Year โหวตให้กับที่สุดของดาวรุ่งน้องใหม่แห่งปี 2024 โดยในปีนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ (MUSIC) สาขาดนตรี และ (ACTOR) สาขาการแสดงที่มาจากการโหวตของแฟนคลับทางเว็บไซต์ www.mintmagth.com แล้วยังมีอีก 4 สาขารางวัลจาก Mint Choice ให้ทุกคนได้ลุ้นกันใน Mint Awards 2024 ได้แก่ Entertainment Program of The Year (ผลงานแห่งปี), Breakthrough Cast of The Year (กลุ่มนักแสดงที่โดดเด่น), Phenomenon of the Year (ผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปี) และ The Inspiration Award (ศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ)และอีกไฮไลท์สำคัญที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับ Mint Magazine เข้ามากระทบไหล่ศิลปินคนโปรดอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ Mchoice’s Market ที่รวบรวมแบรนด์สินค้าจากเหล่าศิลปินและนักแสดง,บูทกิจกรรมสุดฟินจากสปอนเซอร์ และโมเมนท์สุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับการเดินพรมแดงจากคนดัง นำโดย แต้ว-ณฐพร, แมท-ภีรนีย์, เต้ย-จรินทร์พร, มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์, กลัฟ-คณาวุฒิ, โบว์-เมลดา, ริว-วชิรวิชญ์, ต่อ-ธนภพ, พีพี-กฤษฏ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, เจษ-เจษฎ์พิพัฒ, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส,เจเจ-กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, ไอซ์-พาริส, กัปตัน-ชลธร, ดิว-จิรวรรตน์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, สกาย-วงศ์รวี, พรีม-ชนิกานต์, ออฟ-จุมพล, กัน-อรรถพันธ์, ฟอส-จิรัชพงศ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, บุ๋น-นพณัฐ, เปรม-วรุศ, โอม-ภวัต, เล้ง-ธนพล, จิมมี่-จิตรพล, ซี-ทวินันท์, มีน-นิชคุณ, ปิง-กฤตนัน, เก่ง-หฤษฎ์, น้ำปิง- นภัสกร, ไทแทน, DICE ฯลฯ พร้อมแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ OFF-WHITE และ EXHIBIT และโชว์พิเศษจาก เติร์ด-ลภัส, แจ๊คกี้-จักริน, ปอร์เช่- ศิวกร, PROXIE, BUS, LYKN และ จั๊มพ์-พิสิฐพลแล้วมาพบกับการประกาศรางวัล “Mint Awards 2024” ได้ที่งาน Mchoice 2024 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM