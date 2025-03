“เอส โคล่า” ประกาศสนับสนุน Passion คนเจนซ่าเต็มระบบ เปิดแคมเปญ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน”

“เอส โคล่า” ชีเสิร์ฟความปังรับหน้าร้อน ยึดพื้นที่กลางสยาม ประกาศสนับสนุน Passion คนเจนซ่าเต็มระบบ กับแคมเปญ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน”เอส โคล่า สร้างปรากฎการณ์ Awesome อีกครั้ง รอบนี้ เอส ไม่หยุดที่จะเข้าไปอยู่ใน Culture ของคน Gen ซ่า แต่ขอมาท่าแปลก แหวกทุกระบบ ด้วยการชวนทุกคนเงยหน้า กับแคมเปญใหม่ “เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน’ สนับสนุนทุก Passion ทุก Culture ของเจนซ่า สร้างความเชื่อที่มีร่วมกันในแบบที่ Awesome สุด ๆ ด้วยแอคชั่นง่าย ๆ ที่ชวนทุกคนดื่มเอสแล้วเงยหน้า เพื่อออกเดินทางหาประสบการณ์และค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆที่สำคัญ! เอส โคล่า ไม่ได้มาคนเดียว เพราะงานนี้ ชวน 3 Awesome พรีเซนเตอร์ มาเป็นกระบอกเสียงด้วยอีกแรง โดยเริ่มจาก ‘พระเจ้าเจฟ’ เจฟ ซาเตอร์ นักร้องที่ว่ากันว่า ฮีน่าจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดของวงการในชั่วโมงนี้ มาพร้อมกับ ‘มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์’ หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ดีกรีนักบาส แบบว่าบุญตาของคนทั้งสนาม ปิดท้ายด้วย Creator No.1 อย่าง สไปร์ท SPD เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ ที่ไม่ว่าจะทำอะไร ต้องได้ซีนไปทั่วทุกที่ โดยทั้ง 3 คนนี้ ไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์โฆษณา แต่เป็นการประกาศจุดยืนของเอสอย่างชัดเจนว่า นี่คือ Attitude ที่พวกฮีจะมาเสิร์ฟความซ่า ชวนทุกคนเงยหน้า แล้ว Awesome ไปด้วยกันโดยงานนี้ เอส โคล่า ขอไม่ใช้แค่การทำ Brand Say ที่พูด Attitude เพียงอย่างเดียว แต่ เอส ต้องการสร้าง culture “Rise Up Together” เพื่อให้ทุกคน Awesome ไปด้วยกัน ผ่านกระป๋อง est cola ครั้งแรกที่เสิร์ฟข้อความพลังบวกแบบกลับหัว เพื่อชวนให้คนดื่มได้เงยหน้ามามองข้อความมากถึง 37 ข้อความ นอกจากกระป๋องที่ให้กำลังใจแล้ว ยังมีเพลงสุดพิเศษจาก เจฟ ซาเตอร์ ที่ฮีตั้งใจเสิร์ฟ ชวนทุกคนเงยหน้าไปพร้อมกัน กับเพลง “Rise Up Together” และเพลงเสิร์ฟพลังบวก 37 เวอร์ชั่นจาก 37 ข้อความ ที่นำนวัตกรรม AI มาแต่งเพลง นอกจากนั้นยังมีความพิเศษแบบไม่กั๊กใจ เอสเปิดพื้นที่ออนไลน์ให้มาครีเอทเพลงของตัวเอง เพียง SCAN ข้างกระป๋องเอส แล้วใส่คำในสไตล์ตัวเอง จากนั้น AI จะช่วย Generate เพลงที่บ่งบอกถึงตัวตนของแต่ละคน โดยเอสถือเป็นแบรนด์เครื่องดื่มแรกที่ใช้ AI ในการทำการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และเพลงที่อยู่บนกระป๋องก็น่าจับตามองมาก ๆ ในฐานะ Music Marketing ที่มาถูกที่ ถูกเวลา โดนเส้นเสียด้วยสิ!!!!ไปกันต่อออออ เอส เลือกพื้นที่ที่เป็นเหมือน Iconic ของ Gen Z อย่างสยาม มาเป็นสถานที่จัดงาน “Rise up (F)est” เปิดตัวแคมเปญ ‘เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน’ อย่างยิ่งใหญ่ และเรียกเสียงฮือฮา เมื่อ เอส ชวนวัยรุ่นทุกคนมาเงยหน้าพร้อมกันในวันที่ 13 มีนาคม นี้ ความพิเศษของงานนี้อยู่ที่กิจกรรมเงยหน้าที่เข้าไปอาละวาดใน Gen Z Cultures ซึ่งทำออกมาแบบซ่า แปลกใหม่ จนได้ใจไปเต็ม ๆเริ่มเลออ!! จัดเต็ม Fashion show street style จากแก๊งหนุ่ม ๆ พรีเซนเตอร์ ที่นำโดยเจฟ ซาเตอร์ของเรา ออกมาร้องเพลง Rise up together ที่แต่งเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ บวกพลังความซ่าด้วย KOLs เจนซ่า จาก GELBOYS นิว - ชยภัค, ไป๊ป - มนธภูมิ, พีเจ – มหิดล และเลออน เซ็ค ที่พวกฮีเสิร์ฟเสื้อยืด ลาย limited เฉพาะงานนี้ มี Quote เท่ ๆ ที่โดนใจสายแฟไปเต็ม ๆส่วน Gen Z สายกีฬา เตรียมหลั่งเอ็นโดรฟิน เพราะมี Street Basketball Rise up Match การแข่งขันบาสเก็ตบอลแมตช์พิเศษระหว่างทีม Rise up นำโดย เจฟ ซาเตอร์เป็นกัปตันทีม ร่วมด้วย มีน-นิชคุณ, สไปร์ท-SPD, และกระทิง-ขุนณรงค์ โดยมีโค้ชโอ๊ต ปราโมทย์ มายืนเป็นตัวพ่อคุมทีม ปะทะกับทีม Awesome โดยแก๊งค์เจนซ่า GMMTV นำทีมโดย นีโอ - ตรัย เป็นกัปตันทีม ร่วมด้วย เอเจ - ชยพล, เจเจ – ชยกร, และมาร์ค-ณฐริศร์ โดยมีโค้ชอุล ภาคภูมิ มาซัดความซ่ากันซึ่ง ๆ หน้ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Basketball แมตท์ Awesome school boy ระหว่างโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปะทะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กิจกรรมท้าความแม่น เงยหน้าชู้ต Basketball Shoot Challenge ที่เปิดโอกาสให้เหล่า Gen Z มาเงยหน้าไปด้วยกัน ส่วนสายดนตรีก็มีซีน เพราะมีมินิคอนซ่าของสี่หนุ่มจากซีรีส์ GELBOYS กระหึ่มสยามโดยงานนี้ เอส ยังจัดเต็มไม่กั๊กใจกับกิจกรรมสุด Awesome อีกมากมาย พูดไปก็ไม่หมด แต่ขอพูดหน่อยแล้วกัน เช่น บูธทำเล็บเจลลาย Limited เติมความสนุกผ่านการทำเล็บ สะท้อนความเป็นตัวเอง รวมถึงลาน Random Dance จุดถ่ายรูปเลนส์ Fisheye มุมท็อปส์ ที่เป็นสไตล์ถ่ายภาพสุดจึ้งของ Gen Z ลามไปถึงจุดเซลฟี่กระจกมุมเงย มือเล็บเจลยักษ์ดื่มกระป๋องเอส กำแพง T-Shirt wall และบูธกิจกรรมที่ให้ชาว Gen Z ได้มา DIY กระเป๋าหรือแก้วน้ำด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังมีบูธ EAT & EST กับเมนูสุดฮิตที่ท้าให้ Gen Z มาเงยหน้า EAT แบบจัดเต็ม และเครื่องดื่ม est ที่ครีเอทมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ!!! เชื่อยัง ว่าเต็มจริงทั้งหมดนี้ ทำให้ตอนนี้กระแส #estcolaเงยหน้าไปด้วยกัน ถูกจุดติดแล้ว ต่อจากนี้ เอส โคล่า จะมีท่าไหนมาแปลก มาแหวกได้อีก เดาทางกันเข้ามา รับรองว่า เดาไม่ถูกหรอก แค่ต้องติดตามความออซั่มเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : est