“พิพัฒน์”ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์” อาบูดาบี–กระบี่”บูมท่องเที่ยวใต้ คาดเงินสะพัดกว่า 480 ล้าน

“พิพัฒน์” นำทีมคมนาคมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ “ETIHAD AIRWAYS” อาบูดาบี–กระบี่ บินตรงครั้งแรกจากตะวันออกกลาง หนุนท่องเที่ยวภาคใต้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก คาดเงินสะพัดกว่า 480 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Etihad Airways (เอทิฮัด แอร์เวย์) เส้นทาง “อาบูดาบี – กระบี่” เที่ยวบินที่ EY424 ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างอาบูดาบีและกระบี่ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ถือเป็น “ก้าวสำคัญของระบบคมนาคมไทย” ที่ช่วยเชื่อมโยงประเทศกับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ซึ่งหลังสถานการณ์โควิด ตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเติบโตอย่างชัดเจน โดยใน 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.–ก.ย. 2568) มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าไทยกว่า 618,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 850,000 คนภายในสิ้นปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า เที่ยวบินตรงจากอาบูดาบีจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงเข้าสู่จังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พังงา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทำให้เกิด “การท่องเที่ยวแบบหลายจุดหมาย” ช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างงานให้กับประชาชนในภูมิภาคอันดามันโดยรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินและระบบขนส่งทุกมิติตามแนวคิด “คมนาคมเพื่อประชาชน – เดินทางสะดวก ปลอดภัย และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ซึ่งท่าอากาศยานกระบี่มีความพร้อมเต็มที่ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น “ศูนย์กลางการบินภาคใต้ของไทย”
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารหลังจากดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 แล้วเสร็จ ทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 8 ล้านคนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากขีดความสามารถเดิมที่สามารถรองรับได้ 4.32 ล้านคนต่อปี ความยาวทางวิ่งขนาด 3,000 x 45 เมตร ทางขับขนาน สามารถรองรับการขึ้นลงของอากาศยานได้ 24 ลำต่อชั่วโมง ลานจอดอากาศยานที่ปรับปรุงใหม่สามารถรองรับอากาศยานแบบ B737 หรือ A330 ได้ถึง 34-40 ลำ และสามารถจอดรถยนต์ได้ 3,672 คัน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 68,000 ตารางเมตร โดยท่าอากาศยานกระบี่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสายการบินทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสายการบินจำนวนมากขอจัดสรรตารางเวลาบิน เพื่อเปิดเส้นทางบินใหม่หรือเพิ่มเที่ยวบิน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางบินตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภูมิภาคสำคัญ ได้แก่ เอเชียใต้ (อินเดีย) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองใหญ่ เช่น มุมไบและบังคาลอร์ ตะวันออกกลางมีสายการบินจากตะวันออกกลาง เช่น Etihad Airways และ Air Arabia เอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีเที่ยวบินจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน
ในพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Etihad Airways มีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ/เอกชน ภายในจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกรมท่าอากาศยาน และผู้แทนภาครัฐ–เอกชนร่วม