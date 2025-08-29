ทย.ดึงสายการบินเอเชียกลาง บินตรง“กระบี่”ตารางบินฤดูหนาวเที่ยวบินอินเตอร์เพิ่มกว่า 27 ไฟลท์

กรมท่าอากาศยาน ดึงสายการบินเอเชียกลาง บินตรงครั้งแรกสู่ “กระบี่”เผยตารางบินฤดูหนาว 2568/2569 มีบินตรงจากต่างประเทศเพิ่มกว่า 27 เที่ยวบิน/สัปดาห์”อุซเบกิสถาน” เตรียมบินไฟลท์แรก 1 ธ.ค.68 Etihad เปิดเส้นทางจากอาบูดาบี และ Air Arabia จากซาร์จาห์ บูมท่องเที่ยวอันดามัน
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ไทย แอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็น Passenger Sales Agent (PSA) และ Cargo Sales Agent (CSA) ให้กับสายการบินอุซเบกิสถาน (Uzbekistan Airways - HY) ในประเทศไทย นำโดย นายอนุวัชร อิทรภูวศักดิ์ กรรมการ บริษัท ไทย แอร์ เซอร์วิส จำกัด นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ที่ปรึกษา บริษัท ไทย แอร์ เซอร์วิส จำกัด พร้อมผู้แทนบริษัทฯ โดยมี ผู้แทนจากกลุ่มจัดสรรเวลาท่าอากาศยาน ผู้แทนจากกลุ่มเศรษฐกิจท่าอากาศยาน กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ร่วมให้การต้อนรับ
โดยกรมท่าอากาศยานได้นำเสนอนโยบายการบริหารและสถานการณ์ปัจจุบันของท่าอากาศยานในสังกัด เพื่อให้สายการบินใช้ประกอบการวางแผนการให้บริการและความร่วมมือในอนาคต ซึ่งสายการบิน Uzbekistan Airways ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของท่าอากาศยานกระบี่ในการรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าสำหรับสายการบินที่บินตรงจากต่างประเทศ จึงแจ้งแผนการบินมายังท่าอากาศยานกระบี่สำหรับตารางบินฤดูหนาว 2568/2569 (Winter Schedule 2025) ในเส้นทางท่าอากาศยานทาชเคนต์ – ท่าอากาศยานกระบี่ ไป – กลับ จำนวน 1 เที่ยวบิน/สัปดาห์ เริ่มทำการบินวันแรก 1 ธันวาคม 2568 ด้วยอากาศยานแบบ Airbus A320 Neo จำนวน 188 ที่นั่ง
การเปิดเส้นทางบินจากประเทศอุซเบกิสถานเป็นการเปิดเส้นทางบินตรงครั้งแรกจากประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางมายังท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางเมืองท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน ที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียกลางให้ความสนใจอย่างมาก การให้บริการในเส้นทางนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้เดินทางตรงมาจังหวัดกระบี่สะดวกมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้จังหวัดกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทะเลอันดามันสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียกลาง โดยผ่านท่าอากาศยานทาชเคนต์จุดเชื่อมต่อ (Hub) ของนักท่องเที่ยวจากประเทศอุซเบกิสถาน และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียกลาง
ในตารางบินฤดูหนาว 2568/2569 ของท่าอากาศยานกระบี่ จึงมีเส้นทางบินตรงจากต่างประเทศ ที่เปิดเส้นทางบินใหม่ ได้แก่ เส้นทางจากภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยสายการบิน Etihad เส้นทาง อาบูดาบี – กระบี่ และกลับ 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ สายการบิน Air Arabia เส้นทาง ซาร์จาห์ – กระบี่ และกลับ 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และเส้นทางจากภูมิภาคเอเชียกลาง โดยสารการบิน Uzbekistan Airways เส้นทาง ทาชเคนต์ – กระบี่ และกลับ 1 เที่ยวบิน/สัปดาห์
และมีเส้นทางบินตรงจากเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 53 เที่ยวบิน/สัปดาห์ จากภูมิภาคเอเชียใต้รวม 35 เที่ยวบิน/สัปดาห์ จากภูมิภาคตะวันออกกลางรวม 35 เที่ยวบิน/สัปดาห์ จากยุโรปรวม 123 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ซึ่งเมื่อเทียบกับตารางบินฤดูหนาว 2567/2568 ของท่าอากาศยานกระบี่ ตารางบินฤดูหนาว 2568/2569 จะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ 27 เที่ยวบิน/สัปดาห์ หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 33%
โดยการเข้าพบในครั้งนี้เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของโลก เชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ ต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว พร้อมกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม เพื่อความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังได้นำเสนอท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีศักยภาพรองรับเส้นทางระหว่างประเทศและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียกลาง อาทิ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานหัวหิน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสายการบิน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในอนาคตต่อไป