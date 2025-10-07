กัมพูชาตีข่าว ‘เอทิฮัด’ เปิดบินตรงสะท้อนความเชื่อมั่นศักยภาพประเทศ เปิดประตูรับการท่องเที่ยว-ลงทุน

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชาทั้งขแมร์ไทมส์และเฟรชนิวส์ต่างรายงานว่าการเปิดเที่ยวบินตรงของสายการบินเอทิฮัด ระหว่างกรุงอาบูดาบีและกรุงพนมเปญ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฮวด ฮัก รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ที่ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางบินที่จัดขึ้นยังสนามบินนานาชาติเตโช เขาระบุว่าเหตุการณ์สำคัญนี้เป็นมากกว่าการเชื่อมโยงทางอากาศ
“การปรากฎตัวของสายการบินระดับโลกนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างพนมเปญและอาบูดาบีเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนของกัมพูชาไปยังประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตะวันออกกลาง” ฮวด ฮัก กล่าว
ทั้งนี้ เที่ยวบินตรงระหว่างอาบูดาบี-พนมเปญ จะให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสฯ และเสาร์
เส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางบินตรงระหว่างกัมพูชาและจุดหมายปลายทางในตะวันออกกลาง โดยสื่อกัมพูชาระบุว่าจะช่วยส่งเสริมบทบาทของพนมเปญในฐานะศูนย์กลางสำหรับนักเดินทางทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ด้านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้และพาณิชย์ของสายการบินเอทิฮัด ระบุว่า การเปิดตัวเส้นทางบินตรงนี้เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับสองประเทศ
“เราสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกลายเป็นเส้นทางบินตรงระหว่างกัมพูชาและจุดหมายในตะวันออกกลางเป็นครั้งแรก” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของเอทิฮัด ระบุ พร้อมทั้งชื่นชมโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินที่ทันสมัยของกัมพูชา โดยระบุว่าสนามบินนานาชาติเตโชเป็นตัวแทนของสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าที่กำหนดอนาคตของประเทศ
เขากล่าวว่าการที่เอทิฮัดเลือกกัมพูชาเป็นปลายทางแรกสำหรับฝูงบินแอร์บัส A321LR ของสายการบิน เป็นสัญลักษณ์ของความเชือมั่นในศักยภาพการเติบโตของประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้ว เส้นทางใหม่นี้ยังเปิดช่องทางสำคัญสำหรับการค้าด้วย
ส่วนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้ายืนยันว่าสายการบินมีแผนที่จะขยายบริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างพนมเปญและอาบูดาบีภายในไม่กี่วันหลังเที่ยวบินปฐมฤกษ์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกัมพูชาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2537 และในปีนี้ถือเป็นปีที่ 31 ของความสับพันธ์ที่เติบโตต่อเนื่อง
รายงานระบุว่า เส้นทางบินตรงใหม่นี้คาดว่าจะช่วยเร่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และโลจิสติกส์ ที่กัมพูชาตั้งเป้าจะขยายฐานนักท่องเที่ยวและเสริมการเชื่อมโยงนอกเหนือไปจากตลาดเอเชียดั้งเดิม
ฮวด ฮัก กล่าวว่าสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การนำของนายกรัฐมตรีฮุน มาเนต ได้สร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในภาคการท่องที่ยวกัมพูชา
ตั้งแต่เดือนม.ค.-ส.ค. 2568 กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 4 ล้านคน รวมทั้งประมาณ 2,000 คน จากประเทศในตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2563
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชากำลังเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูฝน โดยให้นักเดินทางได้สัมผัสทัศนียภาพเขียวชอุ่มของประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นตลอดปี
“เราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงและสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของเรา ความร่วมมือกับสายการบินเอทิฮัดเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชาพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลก” รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว กล่าว
รองประธานฝ่ายขายและจัดจำหน่ายทั่วโลกของเอทิฮัดระบุว่าสายการบินวางแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินเป็น 6 เที่ยวต่อสัปดาห์ภายในเดือนหน้า โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการเที่ยวบินรายวันเพื่อรองรับความต้องการ การเชื่อมโยงผู้โดยสารชาวกัมพูชาไปยัง 18 ประเทศทั่วตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ ผ่านอาบูดาบี
เขาระบุว่า เส้นทางบินใหม่นี้สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของกัมพูชา สนามบินนานาชาติเตโชมีความโดดเด่นและมองไปข้างหน้า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอทิฮัดในการสร้างสายการบินเพื่ออนาคต ซึ่งพนมเปญเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ตารางเที่ยวบินได้รับการออกแบบอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเชื่อมต่อจากอาบูดาบีไปยังยุโรป อ่าวอาหรับ และอเมริกาเหลือ ลดเวลาการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ขณะเดียวกันก็เป็นประตูให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่เดินทางมายังกัมพูชา.