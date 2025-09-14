สายการบินเอทิฮัดเตรียมเปิดบินตรงจากอาบูดาบีสู่สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกัมพูชา ต.ค.นี้

MGR ออนไลน์ - สายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways) เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สู่สนามบินนานาชาติเตโช ที่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยเส้นทางบินใหม่นี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาได้มากขึ้น สำนักข่าวเอเคพีของกัมพูชาระบุ
ชาร์ลส์ ตัน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย ของสายการบินเอทิฮัด ได้ประกาศความเคลื่อนไหวนี้ระหว่างเข้าเยี่ยมคารวะ ฮวด ฮัก รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ
ระหว่างการพบหารือ ชาร์ลส์ ตัน ได้บรรยายสรุปแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันของสายการบิน และได้ขอความร่วมมือ การสนับสนุน และแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานในกัมพูชา
ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณต่อสายการบินที่เล็งเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตของกัมพูชา และยังกล่าวขอบคุณบริษัทสำหรับความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ระยะยาวของรัฐบาลกัมพูชา ที่สะท้อนให้เห็นจากการตัดสินใจให้บริการเที่ยวบินตรงมายังกัมพูชา
ฮวด ฮัก ยังระบุว่าการพบหารือครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชย์อย่างยิ่ง โดยเน้นย้ำว่าเส้นทางการบินใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อกัมพูชากับจุดหมายปลายทางทั่วโลก และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของประเทศ.