ROCTEC จับมือ OSENSE เปิดตัว “AI Smart Home Butler”

บ้านที่คุณไม่เคยนึกฝัน ที่กำลังจะทำให้คุณสัมผัสกับความสะดวกสบายในรูปแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน…
ROCTEC ผู้นำด้านโซลูชัน ICT ของไทย จับมือกับ OSENSE บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำในเอเชีย ร่วมเปิดตัว AI Smart Home Butler โดย ROCTEC x OSENSE ผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะที่จะยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ลองนึกภาพการกลับมาถึงบ้านในเวลาตอนเย็น และทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ คุณเพียงพูดว่า “ร้อนจัง” เครื่องปรับอากาศก็จะเปิดทำงาน หรือพูดว่า “มืดไปหน่อย” ไฟก็จะสว่างขึ้นในระดับที่เหมาะสม ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจง เพราะสามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติของคุณ และปรับการทำงานโดยอัตโนมัติราวกับมีผู้ช่วยที่คอยดูแลทุกรายละเอียดให้คุณ
ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เช่น การปรับระดับแสงไฟให้เหมาะสม หรือการตั้งอุณหภูมิที่อุ่นสบายในวันที่คุณไม่สบาย ไปจนถึงภารกิจสำคัญอย่างการดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน ด้วยความสามารถในการตรวจจับความผิดปกติและส่งการแจ้งเตือนถึงผู้เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงภาพฝันที่อยู่ในอนาคตอันไกล แต่คือความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจาก ROCTEC x OSENSE
AI Smart Home Butler ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตประจำวันง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น คอยเตือนภารกิจสำคัญของวัน อัปเดตข่าวสารที่กำลังเป็นกระแส นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยค้นหาร้านอาหารที่คุณชื่นชอบ โทรเรียกรถแท็กซี่ ไปจนถึงดูแลเรื่องงานบ้าน คุณสามารถพูดคุยและสอบถามได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศ รอบฉายภาพยนตร์ ข่าวประจำวัน เทรนด์แฟชั่นล่าสุด หรือแม้แต่ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบ้านของลูกๆ รวมถึงให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษก็ยังได้ และยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถพูดคุยอย่างเป็นมิตรและอยู่เคียงข้างคุณเสมือนมีคู่หูที่คอยดูแลอยู่ที่บ้าน นี่ไม่ใช่เพียงภาพฝันของอนาคต แต่คือความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ด้วยนวัตกรรมจาก ROCTEC x OSENSE
บ้านที่ “เข้าใจคุณ” ก่อนใคร
บ้านในฝันไม่ใช่เพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่คือบ้านที่สามารถ “เข้าใจ” เจ้าของได้อย่างแท้จริง และนั่นคือสิ่งที่ AI Smart Home Butler จาก ROCTEC x OSENSE กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
ด้วยการผสานเทคโนโลยี Virtual Human, AI Agent และระบบสนทนาแบบธรรมชาติ ทำให้การพูดคุยกับระบบเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับกำลังสนทนากับคนจริง ความพิเศษยิ่งกว่านั้นคือ ระบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT แทบทุกชนิด ทำให้คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านได้ แม้ในขณะที่อยู่ข้างนอก
นอกจากนี้ Butler ยังสามารถตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในบ้าน และส่งการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุจำเป็น มอบความมั่นใจทั้งในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน
จากสมาร์ทโฮมสู่การขยายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม
ROCTEC เลือกประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรกในการเปิดตัว AI Smart Home Butler นี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านั้นคือการทำให้การใช้ชีวิตอัจฉริยะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน จากเดิมที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม สู่การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เมืองอัจฉริยะ
ในระยะถัดไป ROCTEC มีแผนขยายการใช้งาน AI Smart Home Butler ออกไปนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยสู่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
•โรงแรมและรีสอร์ต ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์การเข้าพักระดับพรีเมียม
•โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องการระบบตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสูง
•อาคารสำนักงาน ที่ต้องการบริหารจัดการและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากจุดเริ่มต้นในประเทศไทย AI Smart Home Butler พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันในทุกภาคส่วนและทุกชุมชน
เส้นทางสู่การเป็นผู้นำสมาร์ทโฮมระดับภูมิภาค
ROCTEC ได้จัดทำ Roadmap ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพทิศทางการเติบโตของโครงการ AI Smart Home Butler ในระยะต่อไป
•ระยะที่ 1: มุ่งสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีผ่านบ้านตัวอย่างและโครงการนำร่องร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่พร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ก่อนใคร
•ระยะที่ 2: ส่งเสริมและขยายการติดตั้งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองหลักของประเทศไทย พร้อมสร้างพันธมิตรกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์อัจฉริยะและพลังงานอัจฉริยะ เพื่อสร้างระบบนิเวศสมาร์ทโฮมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
•ระยะที่ 3: สร้างความเป็นผู้นำในตลาดสมาร์ทโฮมระดับพรีเมียมของประเทศไทย และเตรียมขยายสู่ตลาดอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ยกระดับนวัตกรรมสมาร์ทโฮมของไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค
บ้านอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะผู้สูงวัย
เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ AI Smart Home Butler ได้รับการออกแบบมาไม่เพียงเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความง่ายต่อการใช้งาน และความสะดวกในชีวิตประจำวัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ลองนึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่บ้าน หากเกิดเหตุล้ม หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น ไม่ขยับตัวเป็นเวลานาน ระบบจะสามารถตรวจจับได้ทันที และส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังสมาชิกในครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้การดูแลคนที่คุณรักเป็นเรื่องที่อุ่นใจยิ่งขึ้น แม้อยู่ไกลก็ไม่ต้องมีความกังวล
บทต่อไป: วิสัยทัศน์สู่อนาคต
สำหรับ ROCTEC การร่วมมือกับ OSENSE ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าในสายตาของทั้งลูกค้าและนักลงทุน
ROCTEC มองว่าในอนาคต เทคโนโลยีอย่าง “Virtual Human” จะกลายเป็นฟังก์ชันมาตรฐานในทุกบ้าน ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงเกี่ยวกับการสร้าง “บ้านอัจฉริยะที่ฉลาดกว่าเดิม” เท่านั้น แต่คือการพลิกโฉมวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศไทย นำประสบการณ์ของ AI Smart Home Butler เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเร็วกว่าที่คาดไว้
“บ้านของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”
“เตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่จาก AI Smart Home Butler — เร็ว ๆ นี้”
