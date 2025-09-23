xs
ไทยพีบีเอสแลกเปลี่ยน กมธ.วุฒิสภา เตรียมพร้อมรับโจทย์ใหญ่หลังสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัลปี 2572

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กมธ.วุฒิสภารุกแลกเปลี่ยนกับไทยพีบีเอส เผยทิศทางการทำงานของสื่อสาธารณะ เตรียมพร้อมรับโจทย์ใหญ่หลังสิ้นสุดใบอนุญาตปี 2572 เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสื่อ ดัน OTT ‘VIPA’ ส่งเสริมการเติบโตของสื่อใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อภาคพลเมือง

​คณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เปิดเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ 1. การเตรียมความพร้อมกรณีใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลจะหมดอายุ พ.ศ. 2572 2. การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 3. แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 4. ข้อจำกัดหรืออุปสรรคด้านกฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อบริการสื่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา

​อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านเทคโนโลยี เปิดเผยถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของไทยพีบีเอสว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่ได้วางแผนดำเนินงานภายใต้วาระ 4 ปี โดยมีภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในปี 2572 ในยุคที่สื่อกระแสหลักกำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ บทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการเป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสื่อ

​ไทยพีบีเอสมีความพร้อมในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ โดยเฉพาะ OTT ‘VIPA’ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการส่งเสริมการเติบโตของสื่อใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อภาคพลเมือง ทั้งนี้ แม้ไทยพีบีเอสจะมีศักยภาพในการพัฒนาและขยายบทบาทให้กว้างขึ้น แต่ยังคงมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย เช่น การจัดหารายได้จากค่าสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การดำเนินงานของสื่อสาธารณะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

​รอง ผอ.ส.ส.ท.ด้านเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและบทบาทของสื่อสาธารณะในต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีศึกษาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงและแผนระยะยาวที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมผลักดันให้ไทยพีบีเอสก้าวสู่การเป็น “พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” ในยุคดิจิทัล
​ด้าน สุทนต์ กล้าการขาย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ ไทยพีบีเอส ดำเนินงานมาเป็นเวลา 17 ปี พร้อมกับการวางรากฐานที่มั่นคง และสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีที่ดี

​แพลตฟอร์ม VIPA ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็น ‘แพลตฟอร์มแห่งชาติ’ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ อยากเห็นไทยพีบีเอสก้าวขึ้นมาเป็น ‘ผู้นำด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติ’ ของประเทศ เพราะมีทั้งเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมอยู่แล้ว และหากมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยระดับชาติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

​สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนมีคณะผู้บริหาร ส.ส.ท.ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ พิเศษ จียาศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหาร, สมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา, กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล นำเสนอในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และแพลตฟอร์มสื่อสมัยใหม่ และบทบาทในการเป็นสื่อสาธารณะภายใต้ระบบดิจิทัล” อมร ศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่าย Network Operation Center สำนักวิศวกรรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกรณีใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลจะหมดอายุ ปี 2572” และ “การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล”, สมพร เจียสารัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (สำนักวิศวกรรม) นอกจากนี้ คณะ กมธ.วุฒิสภา ยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานด้านกิจการโทรทัศน์และดิจิทัลของ ส.ส.ท. อาทิ กระบวนการผลิตรายการ การออกอากาศ การผลิตและบริหารจัดการสื่อดิจิทัล รวมถึงระบบวิศวกรรมและโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

