ไทยพีบีเอสแลกเปลี่ยน กมธ.วุฒิสภา เตรียมพร้อมรับโจทย์ใหญ่หลังสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัลปี 2572

กมธ.วุฒิสภารุกแลกเปลี่ยนกับไทยพีบีเอส เผยทิศทางการทำงานของสื่อสาธารณะ เตรียมพร้อมรับโจทย์ใหญ่หลังสิ้นสุดใบอนุญาตปี 2572 เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสื่อ ดัน OTT ‘VIPA’ ส่งเสริมการเติบโตของสื่อใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อภาคพลเมือง
คณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เปิดเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ 1. การเตรียมความพร้อมกรณีใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลจะหมดอายุ พ.ศ. 2572 2. การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 3. แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 4. ข้อจำกัดหรืออุปสรรคด้านกฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อบริการสื่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา
อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านเทคโนโลยี เปิดเผยถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของไทยพีบีเอสว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่ได้วางแผนดำเนินงานภายใต้วาระ 4 ปี โดยมีภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในปี 2572 ในยุคที่สื่อกระแสหลักกำลังเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ บทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการเป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสื่อ
ไทยพีบีเอสมีความพร้อมในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ โดยเฉพาะ OTT ‘VIPA’ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการส่งเสริมการเติบโตของสื่อใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อภาคพลเมือง ทั้งนี้ แม้ไทยพีบีเอสจะมีศักยภาพในการพัฒนาและขยายบทบาทให้กว้างขึ้น แต่ยังคงมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย เช่น การจัดหารายได้จากค่าสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การดำเนินงานของสื่อสาธารณะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
รอง ผอ.ส.ส.ท.ด้านเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและบทบาทของสื่อสาธารณะในต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีศึกษาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงและแผนระยะยาวที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมผลักดันให้ไทยพีบีเอสก้าวสู่การเป็น “พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง” ในยุคดิจิทัล
ด้าน สุทนต์ กล้าการขาย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ ไทยพีบีเอส ดำเนินงานมาเป็นเวลา 17 ปี พร้อมกับการวางรากฐานที่มั่นคง และสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีที่ดี
แพลตฟอร์ม VIPA ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง ซึ่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็น ‘แพลตฟอร์มแห่งชาติ’ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ อยากเห็นไทยพีบีเอสก้าวขึ้นมาเป็น ‘ผู้นำด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติ’ ของประเทศ เพราะมีทั้งเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมอยู่แล้ว และหากมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยระดับชาติอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนมีคณะผู้บริหาร ส.ส.ท.ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ พิเศษ จียาศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหาร, สมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา, กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล นำเสนอในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และแพลตฟอร์มสื่อสมัยใหม่ และบทบาทในการเป็นสื่อสาธารณะภายใต้ระบบดิจิทัล” อมร ศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่าย Network Operation Center สำนักวิศวกรรม หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกรณีใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลจะหมดอายุ ปี 2572” และ “การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล”, สมพร เจียสารัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (สำนักวิศวกรรม) นอกจากนี้ คณะ กมธ.วุฒิสภา ยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานด้านกิจการโทรทัศน์และดิจิทัลของ ส.ส.ท. อาทิ กระบวนการผลิตรายการ การออกอากาศ การผลิตและบริหารจัดการสื่อดิจิทัล รวมถึงระบบวิศวกรรมและโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin