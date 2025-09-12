ไทยพีบีเอส เสริมภูมิคุ้มกันข่าวปลอม สร้างพื้นที่เรียนรู้ยุคใหม่ ผ่าน Thai PBS Verify – ALTV

ไทยพีบีเอส ร่วมขับเคลื่อน FutureEd Fest 2025 มหกรรมการศึกษาระดับประเทศ ชูบทบาทสื่อสาธารณะ เสริมภูมิคุ้มกันข่าวปลอม สร้างพื้นที่เรียนรู้ยุคใหม่ ผ่าน Thai PBS Verify และ ALTV
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีขับเคลื่อนงาน “FutureEd Fest 2025” ภายใต้ธีม The Future of Learning: AI-Driven, Human-Centered, and Equitable for All ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีการศึกษาชั้นนำ เช่น Google for Education, Starfish Labz, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กรุงเทพมหานคร, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา
ในงานนี้ คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นวิทยากรในการเวิร์กชอป พร้อมบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกัน รับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีทักษะในการคัดกรองและวิเคราะห์ข่าวสารท่ามกลางยุคข้อมูลท่วมท้น (information overload) และการแพร่กระจายของข่าวปลอม (fake news) โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอส ยังได้นำบริการ Thai PBS Verify เข้าร่วมออกบูธภายในงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือในการตรวจสอบข่าวปลอมได้ง่ายขึ้น พร้อมแนะนำบริการอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันข่าวสารในยุคดิจิทัล พร้อมด้วยบูธจาก ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก สื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ทางด้าน ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ซึ่งเป็นองค์กรริเริ่มการจัดกิจกรรม FutureEd Fest กล่าวว่า FutureEd Fest 2025 ไม่ได้เป็นเพียงงานเฉลิมฉลองด้านการศึกษา แต่คือพื้นที่ของการร่วมมือ เพื่อสร้างอนาคตการเรียนรู้ที่เท่าเทียม ยั่งยืน และพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ในปีนี้ งาน FutureEd Fest 2025 ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้สนใจด้านการศึกษา โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ Onsite และ Online รวมเกือบ 2,500 คน สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความตื่นตัวในประเด็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เน้นความเท่าเทียมและยั่งยืน ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายการศึกษาครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมภายในงานถูกออกแบบภายใต้ 4 แนวคิดหลัก (Key Pillars) ได้แก่ AI and Human Potential: Transforming Education, Innovation and Maker Education for Future-Ready Learners, Equity in Education: Local Solutions for Inclusive Learning, Shaping Future-Ready Schools & Lifelong Learners
ตลอดงานมีกิจกรรมที่หลากหลายและได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และ Lifelong Learners โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ Workshop เชิงปฏิบัติการ ทั้งแบบ Onsite และ Online ที่เน้นการให้ How-to และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กิจกรรม Keynote Panel Discussion และ Meet Up Cafe จากผู้นำด้านการศึกษาทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ และ กิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เจาะลึกแนวคิดนวัตกรรมการศึกษาในหลากหลายมิติ
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือ โซน Exhibition และ Maker Fest ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรด้านการศึกษา ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
