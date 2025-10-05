โลกจับตา ‘บูมเมอร์ - ความมั่งคั่งโลก’ หนุนคริปโตพุ่งยาวถึงปี 2643

เฟดเผยแนวโน้มประชากรสูงวัย-ฐานะมั่งคั่งทั่วโลก จะหนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยาวถึงศตวรรษหน้า นักวิเคราะห์มองบิทคอยน์อาจกลายเป็นทองคำยุคใหม่ เมื่อคนรุ่นเก่าหันมาลงทุนในคริปโตมากขึ้น ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยจริงที่มีแนวโน้มลดลง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัสซิตี้ (Federal Reserve Bank of Kansas City) เปิดเผยรายงานการวิจัยล่าสุดชี้ว่า “การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” และ “การเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งทั่วโลก” จะเป็นแรงขับสำคัญที่ผลักดันความต้องการสินทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิทคอยน์ (Bitcoin) ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2643
รายงานระบุว่า เมื่อประชากรโลกมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นและมีเงินออมมากขึ้น กลุ่มผู้สูงวัยที่ต้องการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าทรัพย์สินจะกลายเป็นแรงซื้อสำคัญของตลาดทุนในศตวรรษต่อไป โดยเฟดคาดว่าแนวโน้มนี้จะทำให้ “ความต้องการสินทรัพย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 200% ของ GDP” ระหว่างปี 2567 - 2643 และอาจนำไปสู่ “อัตราดอกเบี้ยจริงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางเลือก เช่น บิทคอยน์
“บิทคอยน์คือทองคำยุคใหม่” ผู้บริหาร Bitget มั่นใจคนรุ่นเก่าจะหันมาถือครองภายใน 75 ปี
เกรซี เฉิน (Gracy Chen) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bitget ระบุว่า ในอีก 75 ปีข้างหน้า บิทคอยน์จะถูกประเมินมูลค่าในระดับเดียวกับทองคำ เนื่องจากประชากรสูงวัยจะเริ่มมองคริปโตในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่า (Store of Value) ที่มั่นคงกว่าในอดีต โดยมีปัจจัยหนุนจาก “กฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้น” และ “การรับรองจากภาครัฐ”
รายงานของบริษัท Triple-A ระบุว่า ณ เดือนธันวาคม 2567 กลุ่มผู้ถือครองคริปโตทั่วโลกกว่า 34% อยู่ในช่วงอายุ 24-35 ปี แต่แนวโน้มนี้อาจเปลี่ยนไป เมื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนเชิงสถาบัน เช่น กองทุน ETF และมาตรการกำกับดูแลของรัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เฉินกล่าวกับ Cointelegraph ว่า “ความสุกงอมของกรอบกฎหมายคริปโตจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการในอนาคต” พร้อมย้ำว่า บิตคอยน์กำลังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในฐานะสินทรัพย์สำรองทางการเงิน ซึ่งจะทำให้คนรุ่นเก่า “ค่อย ๆ เห็นบิทคอยน์มีคุณค่าเทียบเท่าทองคำภายในช่วงเวลา 75 ปี”
ข้อมูลล่าสุดยังเผยว่า สัดส่วนบิทคอยน์ในพอร์ตการลงทุนรวมของนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 25.4% ในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็น 30.95% ณ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นในฐานะสินทรัพย์กระแสหลัก
ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น “จุดไฟเสี่ยง” นักลงทุนเข้าสู่ตลาดคริปโต
นักวิเคราะห์ของ Bitfinex เสริมว่า ความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจะผลักดันให้เกิดการกระจายความเสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งตอบโจทย์ทั้งผลตอบแทนและศักยภาพของเทคโนโลยี
“เมื่อฐานะทางการเงินของผู้คนดีขึ้น ความกล้าที่จะเสี่ยงและการแสวงหาความหลากหลายของสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นตาม” ทีมวิเคราะห์ของ Bitfinex ระบุ พร้อมชี้ว่า นักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวนานจะเปิดรับสินทรัพย์อย่างบิตคอยน์มากขึ้น เพราะมองเห็นศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
นอกจากนี้ นักลงทุนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า “มีแนวโน้มจะให้ความสนใจเหรียญทางเลือก (Altcoins)” และโปรเจกต์คริปโตเกิดใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บิทคอยน์อีกต่อไป
มองแนวโน้มระยะยาว "บิทคอยน์สู่ยุคการถือครองเชิงโครงสร้าง"
เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของงานวิจัยและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก แนวโน้มประชากรสูงวัยและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นได้สร้าง “โครงสร้างรองรับ” ให้บิตคอยน์กลายเป็นสินทรัพย์หลักของโลกการเงินยุคใหม่ในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่ออัตราดอกเบี้ยจริงลดลง และการยอมรับของภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง
กล่าวได้ว่า ศตวรรษที่ 21 อาจเป็นยุคที่ บิทคอยน์เดินทางจากสินทรัพย์เก็งกำไร สู่สินทรัพย์โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริง