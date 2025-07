“แกร็บ” ส่งฟีเจอร์เรียกรถรับ-ส่งวัยรุ่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บ ประเทศไทย ตอกย้ำผู้นำแอปเรียกรถอันดับ 1 เดินหน้าขยายบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งฟีเจอร์ “Grab For Family | Teens” รองรับการให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ สำหรับGen Alpha และ Gen Z ให้สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ พร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อ-แม่ ผู้ปกครองด้วยการเสริมมาตรฐานความปลอดภัยผ่าน 4 แนวทางหลักนางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารคนขับ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ความปลอดภัยในทุกการเดินทางถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา แกร็บจึงได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ทั้งผู้โดยสารและคนขับรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางไปกับแกร็บ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการคัดกรองคุณภาพของคนขับที่ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม 7 ปีย้อนหลัง การยืนยันตัวตนของคนขับด้วยการสแกนใบหน้าทุกครั้งก่อนให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมความปลอดภัย อาทิ ฟีเจอร์ Share My Ride ที่ผู้โดยสารสามารถแชร์ตำแหน่งการเดินทางให้กับเพื่อนและครอบครัวสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ Safety Centre ที่ให้ผู้โดยสารสามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินฟีเจอร์ AudioProtect ที่จะบันทึกเสียงระหว่างการเดินทางเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ตลอดจนการติดตั้งปุ่มฉุกเฉิน SOS และ กล้อง KartaDashcam ภายในห้องโดยสารเพื่อบันทึกภาพระหว่างการเดินทาง เป็นต้น“เพื่อยกระดับความปลอดภัยและขยายการให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ ให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย ล่าสุด แกร็บจึงได้อัปเกรดฟีเจอร์ Grab For Family สู่เวอร์ชัน Teens รองรับการใช้บริการของกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี ให้สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังเพิ่มความอุ่นใจให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองด้วย4 มาตรฐานพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ หลังจากเราได้เปิดตัวฟีเจอร์นี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถใช้บริการของแกร็บผ่านการช่วยเหลือของผู้ใช้บริการหลักได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น”นางสาวเมธิณี กล่าวการพัฒนาฟีเจอร์ Grab For Family | Teens ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายบริการให้เข้าถึงคนไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Alpha และ Gen Z ที่มีจำนวนรวมกว่า 20 ล้านคนในประเทศไทย ผ่านการนำเสนอโซลูชันที่จะช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันโดยฟีเจอร์ Grab for Family | Teens มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผ่าน 4 แนวทางหลัก อันได้แก่1. Top-Rated Drivers: การจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องได้รับคะแนนรีวิวการให้บริการระดับสูงเท่านั้น2. Ride PIN Verification: การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยยืนยันตัวของคนขับ โดยผู้โดยสารต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้รับจากคนขับในแอปพลิเคชันก่อนเริ่มเดินทาง เพื่อป้องกันการขึ้นรถผิดคันหรือมิจฉาชีพ3. Always-On AudioProtect: การบังคับใช้ระบบบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติในทุกเที่ยวเดินทางบนรถยนต์ เพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือใช้เป็นหลักฐานหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยี GenAI มาใช้เพื่อตรวจจับความผิดปกติหรืออันตรายภายในรถแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมงานของแกร็บสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที4. Family Monitoring: ผู้ปกครองสามารถติดตามการเดินทางของบุตรหลานได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็น การขับรถออกนอกเส้นทาง การหยุดรถกะทันหัน หรือการจบการให้บริการก่อนถึงจุดหมายนอกจากนี้ ในอนาคตแกร็บยังเตรียมขยายการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมบริการอื่นๆ เช่น การจำกัดการเข้าถึงสินค้าที่ห้ามจำหน่ายแก่เยาวชนตามที่กฎหมายกำหนด การซ่อนโฆษณาของสินค้าต้องห้ามไม่ให้ปรากฏกับผู้ใช้บริการในกลุ่มเยาวชน รวมถึงการจำกัดวิธีการเติมเงินใน GrabPay Wallet โดยไม่อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิต โดยมาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยและเหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใช้งานหลักในอนาคต