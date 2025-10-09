“พิพัฒน์”ไม่ทราบเหตุผล”วีริศ”ผู้ว่าฯรฟท.ลาออก เตรียมเชิญมาสอบถาม แต่คงไม่ยับยั้ง

“พิพัฒน์”ยันไม่ทราบเหตุผล”วีริศ”ลาออกจากผู้ว่าฯรฟท.เตรียมเชิญมาสอบถาม แต่คงไม่ยับยั้ง
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯรฟท. ว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบว่านายวีริศ มีปัญหาหรือมีสาเหตุอะไรที่ทำให้ขอลาออก โดยก็จะเชิญนายวีริศมาหารือและสอบถามเหตุผลต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนายวีริศ ลาออก บอร์ดรฟท.ได้รับทราบหนังสือลาออกไปแล้ว การที่จะเชิญมาพูดคุย จะมีการยังยั้งการลาออกหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า จะเชิญมาสอบถามเหตุผลว่าทำไมถึงลาออก
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า หากพูดคุยแล้ว นายวีริศยังต้องการไป ก็ต้องปล่อยใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ก็ต้องปล่อยไป
รายงานข่าวแจ้งว่า นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าฯรฟท.ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568 โดยบอร์ดรฟท.ได้ประชุมเร่งด่วนเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2568 มีมติรับทราบการลาออกอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนายวีริศ อ้างเหตุผลในการลาออกว่า บิดามารดาทั้งของตนเองและคู่สมรสต้องการการดูแล เนื่องจากมีอายุมากนั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า บอร์ดรฟท.จะมีการประชุมในวันที่ 22 ต.ค. 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าฯรฟท. เพื่อให้บริการจัดการรฟท.เป็นไปโดยไม่สะดุด