"พิพัฒน์"ย้ำรฟท.ฟ้องรายแปลง"ที่ดินเขากระโดง"ยันไม่มีเอื้อประโยชน์ ทำตามกฎหมาย

"พิพัฒน์"ย้ำที่ดินเขากระโดง เดินตามกฎหมาย รฟท.มีหน้าที่ ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ครอบครองในแต่ละราย ยันไม่มีเอื้อประโยชน์ แม้พรรคภูมิใยไทยคุม "มหาดไทย คมนาคม"
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ เข้าปฏิบัติหน้าที่รมว.กระทรวงคมนาคมเป็นวันแรก โดยนายพิพัฒน์ กล่าวถึง กรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ว่า เมื่อช่วงเช้าได้เชิญนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาหารือแล้ว ซึ่งก่อนหน้้นี้ ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินได้แถลงข่าวถึงกรณีนี้แล้ว ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของรฟท.ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ครอบครองในแต่ละราย และเคยบอกไปแล้วว่า กระทรวงคมนาคมโดย รฟท. จะดำเนินคดีกับผู้ครอบครองทั้ง 995 แปลง
“ไม่ใช่ว่าผมกับท่านนายกฯมาจากพรรคภูมิใจไทย และท่านนายกฯดูแลกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน ขณะมี่ตัวผมเองดูแลกระทรวงคมนาคมและรฟท. เรื่องนี้ จะไม่มีการเอื้อประโยชน์กัน ทุกสิ่งต้องทำตามกฎหมายและจากการหารือผู้ว่าฯรฟท.ก็จะดำเนินคดีเป็นรายแปลง ไม่ได้ฟ้องรวมทั้งหมด ฟ้องเป็นรายแปลง” นายพิพัฒน์กล่าว