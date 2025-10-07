"วีริศ" ยื่นลาออกจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯ รฟท. บอร์ดรับทราบแล้ว มีผล 30 ต.ค.นี้

"วีริศ" ยื่นลาออกผู้ว่าฯ รฟท.แล้ว มีผล 30 ต.ค. 68 ด้านบอร์ด รฟท.รับทราบแล้วเมื่อ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา อ้างเหตุผลดูแลบุพการี วงในคาดปมเปลี่ยนขั้วรัฐบาล
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯรฟท.แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2568 ซึ่งเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน โดยระบุเหตุผลว่าต้องการมีเวลาดูแลบิดามารดา ทั้งของตนเองและของคู่สมรสที่มีอายุมาก
ทั้งนี้ บอร์ด รฟท.ได้นัดประชุมเร่งด่วนเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา และรับทราบหนังสือลาออกของนายวีริศเรียบร้อยแล้ว
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จากพรรคภูมิใจไทย มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีการจับตาที่ นายวีริศ อัมระปาล เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในสมัยนายสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และยังมีข้อสังเกตอีกว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้ประชุมมอบนโยบายอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมทั้งหมด ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานเข้ารับนโยบายอย่างพร้อมเพรียง แต่ไร้เงานายวีริศเข้ามาร่วมรับนโยบาย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายวีริศเพิ่งมีการลงนามในหนังสือเลขที่ รฟ.อบ.1000/1792/2568 สำนักงานอาณาบาล อนุมัติให้ฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 บริเวณแยกเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นที่ดิน 2 แปลงที่มีชื่อคนในตระกูลชิดชอบถือครอง
สำหรับนายวีริศ อัมระปาล เป็นผู้ว่าฯ รฟท.คนที่ 20 ซึ่งขณะนั้นนายสุริยะต้องการให้เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท. นายวีริศจึงลาออกจากผู้ว่าฯ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งที่ยังไม่ครบวาระสัญญาจ้าง